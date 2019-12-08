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08.12.2019 14:55
Рубрика: Спорт

Бывший тренер "Спартака" Каррера возглавил АЕК

Текст: Артур Нанян

Новым главным тренером греческого АЕКа стал итальянец Массимо Каррера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сегодня Каррера прибыл в офис АЕКа и подписал контракт. На какой срок рассчитано соглашение - неизвестно. Пресс-конференция с участием 55-летнего специалиста должна состояться вечером.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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Чуть ранее руководства АЕКа пыталось договориться с Леонидом Слуцким, который недавно покинул голландский "Витесс". Однако стороны так и не пришли к согласию. По неофициальной информации, Леонид Викторович рассматривает вариант с возвращением в Россию.

Что касается Карреры, то его последним местом работы был "Спартак". За два года Массимо привел "красно-белых" к чемпионству и завоевал Кубок России.

Дебют Карреры в качестве наставника АЕКа состоится в среду, когда в рамках 14-го тура первенства Греции афинский клуб сыграет на чужом поле с "Ксанти". На данный момент новая команда Карреры с 21-м набранным очком идет на третьем месте в турнирной таблице.

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