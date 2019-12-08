Джошуа победил Руиса и вернул титулы чемпиона мира

В главном поединке вечера профессионального бокса, прошедшего в Саудовской Аравии, британец Энтони Джошуа взял реванш за поражение у американца Энди Руиса.

Первый поединок между этими боксерами запомнится надолго. При подготовке к поединку Руис не был похож на того, кто сможет победить мускулистого Джошуа. Однако обладатель приличного живота доказал, что все же не зря тренировался и способен на ринге постоять за себя.

В седьмом раунде невысокий и коренастый Руис все же смог добраться до оппонента и отправил того в нокаут, отобрав сразу три чемпионских пояса по версиям IBF, WBA и WBO.

Ко второму бою Джошуа отнесся уже более серьезно. С первого раунда он старался больше двигаться и отстреливался от соперника мощными джебами. Впрочем, были и в его действиях небольшие сбои, но Руис так и не смог нанести свой мощнейший удар, который сбивает с ног.

К середине поединка перевес Джошуа был заметен. На лице его соперника появились небольшие кровоподтеки. Руис хотя и старался что-то изменить, но на этот раз его примитивная тактика не сработала.

После 12-ти раундов все три судьи отдали победу британцу -118:110, 118:110, 119:109. Джошуа завоевал сразу четыре титула - WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Поясом чемпиона мира WBC владеет американец Деонтей Уайлдер.