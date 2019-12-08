Объем экспорта российской сельхозпродукции в 2019 году может составить 24-25 миллиардов долларов. Такой предварительный прогноз дала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019".

По данным ФТС, в 2018 году экспорт сельхозсырья и продовольствия составил 24,9 миллиарда долларов, что на 20,2% больше, чем в 2017 году. Президент обозначил цель увеличить экспорт сельхозпродукции к 2024 году до 45 миллиардов долларов.

Произведя 4 миллиона тонн свинины, Россия сравнялась по этому товару с одним из крупнейших производителей мяса в мире - Бразилией, поделив с ней пятое место по производству

По данным Россельхознадзора, российское продовольствие уже покупают более 50 стран мира, и ежегодно открываются новые рынки. Последнее достижение - начало экспортных поставок свинины во Вьетнам. Однако стоит нацелиться и на другие страны Юго-Восточной Азии, в частности, на Китай. "Произведя 4 миллиона тонн свинины, мы сравнялись по этому товару с одним из крупнейших производителей мяса в мире - Бразилией, поделив с ней пятое место по производству. При этом в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китае и во Вьетнаме, - дефицит животного белка. Основные мировые производители пожинают сейчас барыши. И у России сейчас стратегический шанс прорваться на эти рынки", - рассказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он добавил, что из 4 миллионов тонн свинины было экспортировано 100 тысяч тонн. "В целом мы с позитивом смотрим на ситуацию по экспорту и очень рассчитываем на помощь правительства, потому что все знают, что экспорт свинины - достаточно политизированный вопрос во всем мире", - отметил Ковалев.

По данным Союза свиноводов, цены на свинину в уходящем году снизились на 10%, это продолжится и в 2020 году. Значит, потребление будет расти, в том числе на внутреннем рынке. В 2018 году Россия на 100% обеспечила себя свининой. А в ближайшие четыре года, если поголовье не подкосит африканская чума свиней, которая, кстати, бушует сейчас в странах ЮВА, российские свиноводы прогнозируют рост производства на миллион тонн.

Тем временем минсельхоз подвел предварительные итоги сбора урожая зерна - 121 миллион тонн против 113 миллионов в прошлом году (а по данным Российского зернового союза - 123 миллиона тонн). 75 миллионов тонн пришлось на пшеницу. "Урожай в 121 миллион тонн зерна - это второй результат в постсоветской истории России", - сообщил журналистам глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, добавив, что из-за плохой погоды в 25 регионах в уходящем году был введен режим чрезвычайной ситуации.

50 стран мира покупают российское продовольствие, и ежегодно открываются новые рынки

Производство тепличных овощей в 2019 году выросло на 21% - до 1,15 миллиона тонн, молока - на 1,4%, до 31,1 миллиона тонн. По мясу рост на 2%, отметила Елена Фастова. В целом за 2019 год производство продукции сельского хозяйства выросло к 2018 году на 2%. Выручка сельхозорганизаций в 2019 году, по данным замминистра, увеличится на 4% - до 3 триллионов рублей.