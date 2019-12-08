Женская сборная России с победы над Румынией (27:18) начала второй групповой этап проходящего в японском городе Кумамото первенства мира. У нашей команды три мяча в ворота соперника забросила... голкипер Анна Седойкина, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016. Теперь россиянки максимально приблизились к выходу в полуфинал.

Напомним, что на первом этапе наши девушки выиграли все пять матчей, причем победы над Швецией и Японией пошли в зачет таблицы следующей стадии, где разделенная на две шестерки дюжина сильнейших команд продолжает борьбу за награды. Здесь для попадания в полуфинал нужно занимать первые или вторые места.

У прошедшего в воскресенье матча против Румынии было две особенности. Во-первых, испанский специалист Амброс Мартин до приезда в Россию возглавлял именно румынок, которые остались на него в обиде из-за резкой смены работы. Во-вторых, за соперниц выступает блистательный бомбардир Кристина Нягу, левый полусредний по амплуа, четырежды признававшаяся лучшей гандболисткой года в мире.

Равная игра шла до 10-й минуты второго тайма, когда последний раз был зафиксирован ничейный счет (15:15). А ранее, в середине первой половины встречи, двумя голами подряд отличилась голкипер Седойкина. Дело в том, что в современном гандболе многие команды рискуют, совершая в атаке кратковременные замены вратаря на лишнего полевого игрока. Иногда такая тактика оборачивается конфузом. Седойкиной еще во втором тайме, по ходу нашего стремительного рывка, снова удалось огорчить румынок, забив в третий (!) раз. Россия выиграла 13-минутный отрезок разгромно - 10:1, четыре мяча в этом интервале забросила еще одна олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова. Что же касается Нягу, то ее в целом удалось нейтрализовать, в активе звездной румынки пять точных бросков. Теперь впереди у России матчи с Черногорией и Испанией.