Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино. Водка, увы, в аутсайдерах, сообщает РИА Новости.

Проведенное исследование показало, что в пользу пива свой выбор делают 34 процента россиян. На втором месте, со значительным отрывом, шампанское (15 процентов). И замыкает тройку лидеров вино - 12 процентов. Кстати, водка не сильно отстала - у нее 10 процентов.

Что касается других горячительных напитков, то их доля невелика: коньяк (5%), виски (3%), вермут и ром (1%). Общий объем покупок алкоголя в последние числа декабря вырастает на 137 процентов от среднегодового значения.

"Судя по статистике, шампанское начинают закупать с середины декабря", - отмечают эксперты.