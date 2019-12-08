Итальянский телеканал не стал показывать интервью с президентом Сирии

Нежелание итальянского канала Rai News 24 показывать интервью с президентом Сирии Башаром Асадом - попытка Запада скрыть правду о ситуации в стране. Об этом заявила пресс-служба главы арабской республики.

Отмечается, что ведущая Моника Маджони поговорила с политиком еще 26 ноября и пообещала, что интервью покажут 2 декабря. Однако этого не произошло, сообщает РИА Новости.

Итальянскому телеканалу стоит придерживаться принципов, провозглашаемых западными странами, а неоднократные переносы показа интервью без объяснения причин могут означать нежелание его показать вовсе, подчеркнули в пресс-служба канцелярии президента Сирии.