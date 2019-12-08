К 2025 году товарооборот с Индией планируется довести до 30 млрд долларов. Индия с ее огромным населением и быстро растущей экономикой - один из ключевых рынков для российского несырьевого экспорта. К 2024 году, согласно профильному нацпроекту, он должен вырасти до 250 млрд долларов (по итогам 2019-го ожидается на уровне 160 млрд). Амбициозная цель объясняется тем, что ускорение экономического роста не сможет обеспечить один только внутренний рынок, его емкость ограничена. Выход на внешние рынки - это еще и способ заставить производителей повышать качество товаров.

Индия стремительно развивается и сейчас по объему ВВП отстает только от США и Китая. Фото: Gettyimages

В Индии хорошо относятся к России еще с советских времен, у стран есть успешный опыт взаимной торговли. Как его будут возрождать, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития Тимур Максимов.

Несмотря на огромный объем экономики Индии, наш товарооборот с ней в прошлом году составил всего 10,9 млрд долларов, тогда с Турцией, которая несоизмеримо меньше, 25,6 млрд. Как планируется нарастить товарооборот?

Тимур Максимов: Мы с коллегами из Национального института трансформации Индии и министерства торговли и промышленности Индии разработали совместную стратегию действий по активизации двустороннего сотрудничества.

Проанализировали экономики обеих стран, в совокупности они составляют около пяти триллионов долларов, при этом на наш товарооборот и совместные инвестиции приходится не более 14 миллиардов. Учитывая размер экономик, цифры просто несопоставимые. Очевидно, что есть барьеры и препятствия, которые надо снимать. В стратегии мы разобрали их пошагово.

В ней выделены шесть тематических блоков - это ключевые направления, на которых мы сфокусировались, чтобы достичь максимального эффекта. В документе также пропишем сроки и ответственность: какое ведомство и в какой срок что должно сделать.

Какие выбраны направления?

Тимур Максимов: Первый блок - совершенствование правовой базы. Раньше у нас было соглашение о защите и поощрении капвложений. К сожалению, оно утратило силу. Нам нужно новое соглашение, которое бы позволило инвесторам приходить на рынок и чувствовать себя уверенно. Индийцы согласны, это позволит получить инвесторам более высокий уровень защиты своих инвестиций на том или ином рынке.

Кроме того, надо пересмотреть старое соглашение об избежании двойного налогообложения, оно было принято еще в 1995 году, с тех пор многое изменилось. Появились новые налоги, изменились ставки, изменились возможности администрирования. Сейчас инвестор даже не всегда понимает, как забирать выручку, заработанную на чужом рынке.

В этот же блок входят не менее важные соглашения, например о совместном признании дипломов, о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Индией.

Другие блоки такие же масштабные?

Тимур Максимов: Второе направление - архитектура финансирования. Нам важна бесперебойная работа финансовой системы с одной и с другой стороны, речь о трансграничных переводах, передаче сообщений, платежных системах, корсчетах, расчетах в нацвалютах. Чтобы двусторонние проекты не зависели от желания третьих стран кому-то что-то разрешить или запретить, а такие меры все чаще применяются.

Нам нужна независимая финансовая архитектура двустороннего сотрудничества. Это предполагает синхронизацию определенных действий с обеих сторон. Есть масса нюансов на техническом уровне, поэтому будет работать отдельная группа от Банка России и Банка Индии.

Речь идет о подключении индийских компаний и банков к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений Банка России?

Тимур Максимов: Такая возможность прорабатывается ЦБ РФ и индийскими финансовыми учреждениями.

В результате вспышки АЧС в Китае заражено 40-50% поголовья свиней, Россия готова удовлетворить спрос своим мясом. Решение - за Китаем

Другие четыре блока носят отраслевой характер. Третий - энергетика. Индия сейчас - самая быстрорастущая экономика в мире, она инвестирует колоссальные средства в цифровизацию. При этом на горизонте 10-15 лет за экономическим ростом будет расти благосостояние, потребление, а также энергопотребление.

С ростом благосостояния неизбежно возрастают требования к качеству энергии, нужны новые мощности. Не угольные, а экологически чистые, при этом дающие необходимый объем энергии.

России есть что предложить. Помимо строительства блоков АЭС (такие проекты уже реализуются) мы можем модернизировать еще советские мощности в Индии - от гидроэнергетики до угольной промышленности, расширить поставки сжиженного природного газа (СПГ). У нас достаточно компетенций в сфере возобновляемой энергетики, бизнес уже обсуждает интересный проект по солнечной генерации в Индии с участием российских компаний.

Какое четвертое направление?

Тимур Максимов: Транспорт, без него невозможно нарастить торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Индией. До сих пор нет прямого грузового маршрута между странами. Добраться из России в Индию можно только на самолете, прямых безопасных маршрутов по суше нет. Но для грузовой базы нужен сухопутный комфортный маршрут. Пассажиров можно возить самолетами, но грузы - нет, это очень дорого, воздушным транспортом возят только реально дорогостоящие товары.

Уже есть идеи про прямое морское сообщение Владивосток - Ченнаи. Кроме того, нужно расширять прямое авиасообщение между регионами Индии и регионами России, включая Дальний Восток. Сейчас все делегации из Индии летают через Москву. Если транспортной связанности не будет, вряд ли мы можем говорить о каком-то качественном рывке.

Последние два блока наверняка супертехнологичные?

Тимур Максимов: Можно сказать и так. Один из них охватывает все сотрудничество в области науки и инноваций. Это очень широкая сфера со множеством элементов, например, в космической отрасли.

Последнее направление - сельское хозяйство. И речь не идет только о нашем экспорте в Индию. Для страны, у которой полтора миллиарда населения, самодостаточность в сфере продовольствия - вопрос национальной безопасности. Если Индия будет расти дальше, стране придется сильно поменять структуру своей экономики. Мы увидим два больших тренда. С одной стороны, продолжится урбанизация, с другой - структурно изменится занятость. Из аграрного сектора она будет перетекать в промышленность, сектор услуг. Очевидно, что любая страна в этой ситуации старалась бы выйти на уровень самообеспечения продовольствием не менее 85-90%. Поэтому смотреть на Индию только как на рынок сбыта нашей сельхозпродукции, мягко говоря, наивно. Это значит отказывать ей в стратегическом мышлении.

Мы предлагаем сотрудничество в сельском хозяйстве выстроить иначе. Добиться роста объемов сельхозпродукции можно за счет механизации, химизации, информатизации АПК, снижения потерь при переработке и хранении. Это открывает для нас большие возможности, у нас есть что предложить, начиная от селекции и минеральных удобрений и заканчивая сельхозмашиностроением. Мы можем поучаствовать на разных этапах производственной цепочки.

По расчетам в нацвалютах с Индией заложены какие-то показатели?

Тимур Максимов: Нет, потому что мы не можем заставить бизнес рассчитываться в рублях или рупиях, наша задача - создать стимулы и комфортную среду. У компаний не должно быть издержек от того, что они ведут расчеты в нацвалютах, а решение они принимают самостоятельно. Любая компания, работающая с долларом, принимает на себя риск, что такой платеж могут в любой момент где-нибудь остановить и спросить, откуда средства. Как альтернативу этому мы должны создать не менее комфортный канал прохождения ликвидности через глобальную финансовую систему.

Как вы оцениваете перспективы переговоров по созданию ЗСТ с Индией? С другими странами?

Тимур Максимов: По Индии идут переговорные раунды, пока рано говорить о перспективах, обсуждение пока в начальной стадии. В этом году мы уже увидели Сербию и Сингапур, идут переговоры по Израилю, Египту. Сейчас с ЕЭК обсуждаем перспективных партнеров на следующий цикл, пока внутренние обсуждения ведем, никаких решений не принято.

Смотреть на Индию только как на рынок сбыта сельхозпродукции наивно. Не стоит отказывать ей в стратегическом мышлении

Готовится дорожная карта по доведению товарооборота с Китаем до 200 миллиардов долларов. Есть планы по другим странам?

Тимур Максимов: По ключевым торговым партнерам таргеты уже поставлены: по Индии - 30 млрд, по Китаю - 200 млрд, по Турции - 50 млрд, по Саудовской Аравии - 5 млрд. По другим странам - Южной Корее, Египту, Сингапуру, Вьетнаму - они пока жестко не определены. Мы готовимся их зафиксировать.

Ключевой вопрос

Иран открывает рынок

В конце октября начало действовать соглашение с Ираном о преференциальной торговле. Как оно изменит товарные потоки между странами?

Тимур Максимов: Это временное соглашение, рассчитанное на три года. Учитывая ту ситуацию, в которую сейчас попал Иран из-за массированного внешнего давления, это соглашение должно помочь Ирану заместить часть поставок западной продукции, в том числе с высокой добавленной стоимостью, на российские аналоги. Документ серьезно снижает пошлины на значительный объем уже существующего российского экспорта, позволит его расширить. Может быть, нам удастся частично заместить те страны и компании, которые опасаются последствий от торговли с Ираном. Кроме того, из-за снижения пошлин мы становимся более конкурентоспособными по цене, а значит, можем предложить дополнительные объемы экспорта на иранский рынок.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Продовольствие

Мясо рвется в Китай

Потенциал только мясного экспорта в КНР составляет 814 млн долларов, по оценкам минсельхоза. Когда могут быть сняты ограничения?

Тимур Максимов: По мясу пытаемся ускорить этот процесс. Китай, в свою очередь, должен признавать, что мы в состоянии бороться с определенными заболеваниями, что у нас налажена внутри страны система по изоляции регионов, где происходят вспышки. Здесь важен принцип регионализации, чтобы при вспышке заболевания в каком-то регионе закрывали не всю страну, а только этот регион. Мы ждем, когда КНР проведет необходимые процедуры и признает этот принцип. Тогда они откроют доступ на свой рынок для отдельных регионов РФ. Надеюсь, это скоро случится, но уже сейчас мы ведем с ними работу по открытию доступа для отдельных предприятий.

В этом году вопрос будет решен?

Тимур Максимов: Сейчас в Китае проблема - была вспышка АЧС, по разным оценкам, 40-50% поголовья свиней заражено. Их необходимо уничтожить, но остается потребность внутреннего рынка в определенном объеме белка. Конечно, ее частично можно заместить продуктами-субститутами, в частности, мясом птицы, но все равно сохраняется спрос на свинину - закрыть его можно либо ростом цен, либо импортом. У нас есть дополнительные мощности и экспортные возможности, мы готовы их предложить Китаю. Там пока изучают этот вопрос.

Планируется ли уравнять китайские интернет-магазины в правах с российскими?

Тимур Максимов: У нас создана с Китаем отдельная рабочая группа по электронной торговле. Пытаемся объяснить, что условия доступа на рынки друг друга не симметричны. Очевидно, что они должны быть компенсированы какой-то уступкой с китайской стороны, либо мы вправе ставить вопрос о выравнивании условий доступа.

Вопрос лежит во внутренней плоскости: готовы ли мы более быстрыми темпами снижать беспошлинный порог? С января 2019-го порог беспошлинного ввоза снижен до 500 евро, с 1 января 2020-го он составит 200 евро на покупку. Что будет после 200, пока никто не решил. Очевидно, что 200 евро не окончательная отсечка, средний чек при покупке в иностранных интернет-магазинах колеблется в районе 20-30 евро. 2020 год на рынке ничего концептуально не меняет, массовый сегмент останется в этом диапазоне. И если с ним ничего не сделать, проблема сохранится.

Мы не за то, чтобы кого-то дополнительно чем-то обложить, а чтобы условия игры были одинаковы для всех участников рынка. Либо этих надо освободить, либо тех заставить платить. Никакого резона сохранять эту бизнес-модель для российских компаний нет, проще построить склад на границе в соседней стране, рассылать оттуда товары почтой и ничего не платить. Если мы промедлим с этой историей, я думаю, что наши интернет-компании перейдут к этой модели.