Как ученый Сидни Готлиб стал "главным отравителем в ЦРУ"

Ученый из ЦРУ Сидни Готлиб, которого даже в "Фирме" называли "самым плодовитым мучителем своего поколения", использовал сильнодействующие наркотики, экстремальные температуры, лишение сна и пищи, а также электрошок для своих экспериментов по контролю над разумом людей, которых он считал "расходным материалом".

"Джекил и Хайд" XX-го века

Об этом говорится в сенсационной работе известного американского писателя и политолога Стивена Кинцера, который недавно представил свою документальную книгу "Главный отравитель. Сидни Готлиб и ЦРУ в поисках контроля над разумом", основанную на архивных и ранее крайне засекреченных материалах.

За двадцать лет работы руководителем тайной группы ученых в Центральном разведывательном управлении, по словам Кинцера, Сидни Готлиб проводил крупнейший в истории антигуманный систематический поиск методов для контроля над сознанием человека. Когда он умер в 1999 году в возрасте 80 лет, газета New York Times назвала его "своего рода гением".

Другие комментаторы были более критичны к личности Готлиба, называя его "сумасшедшим ученым", "Джекилом и Хайдом двадцатого столетия". В одном некрологе было резко написано о том, что, когда Уинстон Черчилль говорил о мире, "омраченном темным светом извращенной науки", он имел в виду эксперименты, проведенные на людях нацистскими врачами в концентрационных лагерях, отмечает The Daily Mail. "Его (Черчилля) слова могли бы с равной справедливостью быть применены к деятельности в ЦРУ Сидни Готлиба", - говорилось в статье.

За двадцать лет работы ученым в агентстве Готлиб стал главным специалистом по ядам и заслужил сомнительную репутацию "самого плодовитого мучителя своего поколения". Он руководил медицинскими экспериментами и "специальными допросами" заключенных, наркоманов, психически и неизлечимо больных людей. "Готлиб оправдывал все это во имя науки и патриотизма", - пишет Стивен Кинцер в своей книге.

Ученый без этических норм

В 1943 году Готлиб получил докторскую степень по биохимии в Калифорнийском технологическом институте и хотел работать в спецслужбах. Но его запрос был отклонен из-за проблем со здоровьем. Сын выходцев из Венгрии, родившийся в нью-йоркском Бронксе, появился на свет с обездвиженными ногами. В детстве мать Готлиба носила мальчика на себе. Потом он, как киношный Форест Гамп, передвигался с брекетами на ногах, пока ему не исполнилось 12 лет.

Готлиб был подавлен отказом силовиков и, по словам Кинцера, "мечтал найти особый способ доказать свой патриотизм". Спустя почти десятилетие он нашел его. К этому времени Готлиб работал научным сотрудником в Университете штата Мэриленд. В маленьком доме в Вене, штат Вирджиния, он, его жена Маргарет и их две маленькие дочери, Пенни и Рэйчел, жили без электричества и санузла внутри квартиры.

Военным экспертам, которые производили психоактивные препараты и работали со следователями ЦРУ, применяя их по отношению к заключенным, требовался "изобретательный химик", чьи амбиции были бы не скованы ни совестью, ни юридическими тонкостями.

13 июля 1951 года Готлиб начал работать в ЦРУ. Ему был предоставлен контроль над химическим отделом персонала технических служб - департамента, который создавал инструменты шпионажа, Готлибу было поручено разработать лекарства и методы для контроля над человеческим разумом. Месяц спустя появился проект "Артишок".

Пытки из ада

Как рассказывает Кинцер, работа над проектом "Артишок", которой руководил Готлиб, не ограничивалась обычными пытками. Несчастным пациентам вводили сильнодействующие лекарства, подвергали воздействию экстремальных температур и звуков, высокого и низкого давления, недостатка кислорода, пищи и сна, привязывали к электрошоковым аппаратам, что запрещено нормами американского и международного права и может привести к гибели человека.

Исследователи работали над созданием новых химикатов или лекарств для "специальных допросов", которые уже проводились с заключенными в Германии и Японии после окончания войны. К 1952 году во Франции, Западной Германии, Японии и Корее, пишет Кинцер, работали четыре активные группы, состоящие из "специалиста-исследователя", "медицинского работника" и "специалиста по безопасности".

Одновременно с этим Готлиб и его исследователи изучали гипноз, физические лишения, но сфера, которая больше всего интересовала его, была связана с наркотиками. Готлиб начисто оставил в стороне "муки совести" и как ученый-химик полностью забыл о том разрушительном воздействии, который наносят человеческому организму и психике эти запрещенные препараты.

Соединения, созданные его химиками, были изготовлены в испытательной емкости, рассчитанной на миллион литров! Сосуд был высотой более четырех этажей и весил 131 тонну. Он был построен и находился в лагере Детрик, недалеко от Фредерика, штат Мэриленд.

Наркотики, в частности, кокаин*, давали психически больным в различных количествах и формах. Затем появился героин*, который исследователи платили студентам-добровольцам по доллару в час, чтобы они глотали его. Но ЛСД* захватил Готтлиба как никакой другой препарат.

В Атланте заключенным федерального пенитенциарного учреждения сказали, что они были частью исследования, чтобы найти лекарство от шизофрении, и они принимали ЛСД каждый день в течение 15 месяцев. Одним из "добровольцев" был Джеймс Уайти Балджер, который позже рассказал о галлюцинациях и ночных кошмарах, заставивших его думать, что он сошел с ума

Известно, что сам Готлиб подсыпал в кофе и напитки своих коллег наркотики без вкуса и запаха. Кинцер отмечает, что Готлиб любил наблюдать, стоя за стеклом с тонировкой, как его коллеги испытывают резкие перепады настроения. Наблюдая за ними, довольный Готлиб "иногда танцевал танец джигу".

Яд для Патриса Лумумбы и таллий для Фиделя Кастро

Готтлиб предложил новый проект, который включил бы в себя программу "Артишок" и дал ему власть над всеми исследованиями ЦРУ в области контроля над разумом. С этим проектом он рассчитывал испытать воздействие всех мыслимых наркотиков на "расходных материалах", которыми он называл заключенных в тюрьмах за рубежом. Он также планировал использовать их в отношении инакомыслящих американцев.

"Готлиб собирался запустить самый систематический и широкомасштабный проект по контролю над разумом, когда-либо предпринимаемый каким-либо правительством. В то же время он исполнял другую важную роль: главный отравитель. Это было естественным продолжением его работы над наркотиками для контроля над разумом", - пишет в своей книге Кинцер.

Архивные материалы содержат признания Готлиба в том, что он поставлял яды для неудачных попыток убийства иностранных лидеров, включая конголезского премьер-министра Патриса Лумумбу и премьер-министра Китая Чжоу Эньлая.

Оказывается, что именно он стоял за одним из самых резонансных покушений на Фиделя Кастро: он заключался в том, чтобы подсыпать таллия в туфли кубинского лидера, чтобы у него выпали волосы и он потерял бороду. Готлиб был убежден, что Фидель потеряет в своей харизме, которая являлась ключом к его популярности и влиянию.

Врачам платили взятки за участие в опытах

13 апреля 1953 года Готлибу были полностью отданы на откуп опыты по контролю над разумом в США. Ему было дано разрешение "запускать и проводить эксперименты по своему желанию". Команда Готлиба, свидетельствует Кинцер, состояла из "одержимых химиков, отвязных шпионов, гипнотизеров, специалистов по электрошоку и нацистских врачей".

В нью-йоркской деревне Гринвич был создан "безопасный дом", куда ничего не подозревающих жертв заманивали и насильно "кормили" ЛСД. Новым "расходным материалом" для Готтлиба стали, в основном, наркоманы и мелкие преступники, которые не могли жаловаться кому-либо.

За девять лет существования MK-ULTRA Готлиб спонсировал проекты в тюрьмах по всей стране, в которых заключенные были подкуплены обещанием лучших камер, на проведение тайных опытов по воздействию наркотиков на сознание человека. При участии Готлиба были открыты публичные дома для изучения того, как сочетание секса и наркотиков влияет на готовность мужчин раскрывать их тайные секреты.

Секретная клиника ЦРУ была создана Готлибом в Вашингтоне, и, хотя мало что известно о проделанной там работе, опыты проводились на пациентах, которые были неизлечимо больны. Врачам платили огромные взятки за то, что они давали наркотики своим подневольным пациентам по воле Готлиба.

К середине 50-х годов спонсируемые ЦРУ "подпроекты" проводились во многих лабораториях при различных американских университетах. В какой-то момент агентство попыталось купить весь мировой запас ЛСД. Работа MK-ULTRA была настолько скрытной, что только два человека действительно знали, что происходит в нем - Готлиб и его заместитель Ричард Лэшбрук. Они писали как можно меньше и гордились тем, что правая рука совершенно сознательно не знала, что делает левая рука. При этом Готлиб позиционировал себя в окружении в качестве любящего мужа и отца своих четырех детей. Он сам копался в своем огороде и вместе с женой посещал танцевальный кружок возле дома.

Правда выплыла наружу

В 1961 году новый директор ЦРУ Джон МакКлон положил конец проекту MK-ULTRA. Готлиб вообразил себя "секретным изобретателем", реальным Q ("Кью") из фильмов о Джеймсе Бонде. Он разрабатывал шпионские инструменты и служил начальником Оперативно-технической службы ЦРУ в течение семи лет, прежде чем скандал с Уотергейтом привел в действие серию событий и расследований, которые положили конец его карьере и сделали так, что его имя оказалось на слуху.

Ричард Хелмс, директор ЦРУ в начале 1970-х, благоволил Готлибу и защищал его через различные администрации. Он был уволен со скандалом после Уотергейта, при этом Хелмс и Готлиб уничтожили все записи, связанные с MK-ULTRA. 30 июня 1973 года Готлиб вышел в отставку и был награжден медалью "За выдающиеся заслуги", одной из самых высоких наград в ЦРУ.

Готлиб думал, что он уничтожил все доказательства из своего темного прошлого. Но, по иронии судьбы, пишет Кинцер, для человека, который всю свою жизнь искал "сыворотку правды", чтобы использовать ее, правда настигла его".

В ходе расследования Уотергейта были обнаружены тайные отчеты о расходах MK-ULTRA, которые не были уничтожены. Детали, которые они раскрыли, были обнародованы вместе с именем Готтлиба. Он был вызван в Вашингтон, и между 1975 и 1977 годами свидетельствовал перед двумя комитетами конгресса. Он сделал это при условии сохранения иммунитета от уголовного преследования и раскрыл все детали тайных "программ ядов" ЦРУ. Даже его собственный адвокат называл Готлиба "доктор Смерть".

Последовали годы судебных разбирательств, и, в конечном итоге, отравитель должен был предстать перед судом. В конце его жизни журналист Сеймур Херш, посетивший Готлиба, назвал его "разрушенным человеком, пронизанным чувством вины".

Готлиб умер в своем доме в Вирджинии 7 марта 1999 года. Его жена не объявила точную причину смерти.

* Героин, кокаин, ЛСД включены в списки наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен или ограничен. Потребление наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ опасно для жизни и здоровья.