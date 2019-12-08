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08.12.2019 22:06
Рубрика: Общество

Кардиологи заявили о росте числа больных с сердечной недостаточностью

Текст: Ирина Невинная
Увеличение средней продолжительности жизни, эффективное лечение пациентов с инфарктом миокарда, рост числа людей с ожирением, артериальной гипертонией и сахарным диабетом - все это основные причины резкого роста распространенности хронической сердечной недостаточности. На юбилейном конгрессе Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) с международным участием, который завершил свою работу в Москве, обсуждались новые методы лечения и организационные подходы к ведению больных, страдающих этим заболеванием.

Регистра больных с сердечной недостаточностью в России не ведется, более того, нет и точных статистических данных. Между тем, по оценкам специалистов, число таких больных может составлять пять миллионов.

Фото: iStock
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"Сердечная недостаточность, если говорить совсем просто, это состояние, при котором сердце плохо работает как насос, не справляется с функцией кровоснабжения всех органов и тканей, - пояснил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, академик РАН, профессор Юрий Беленков. - Заболевание протекает длительно, поражается не только сердечно-сосудистая система, но и другие органы и системы организма, что в итоге подводит человека к финалу. Почему таких больных становится больше? Причин несколько. Раньше от инфаркта умирали 55 процентов больных. Теперь ситуация изменилась кардинально. Лучшие клиники имеют показатель смертности на уровне 4-6 процентов, то есть большинство пациентов с инфарктом спасают. Но при этом высок риск, что в дальнейшем у них разовьется сердечная недостаточность. Второй фактор риска - некомпенсированная артериальная гипертония. У нас 60 процентов населения знает, что у них повышенное давление, из них в той или иной степени лечится процентов 40. Но целевых уровней артериального давления достигает не более 17 процентов. То есть остальные или не лечатся вовсе, или лечатся неадекватно. Третий фактор - это увеличение средней продолжительности жизни, поскольку сердечная недостаточность - это заболевание, ассоциированное с возрастом".

Фото: Сергей Петров/ТАСС
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Еще одна специфическая проблема, которая особо остро проявилась в последние годы, касается больных онкологическими заболеваниями. С одной стороны, ранняя диагностика, успехи в лечении рака привели к тому, что продолжительность жизни таких больных растет. Но с другой, химиопрепараты, используемые при лечении, зачастую имеют кардиотоксические свойства - поэтому среди пациентов, перенесших онкологическое заболевание, велика доля тех, у кого развивается сердечная недостаточность.

"Профилактика и лечение сердечной недостаточности - крайне востребованные темы и в России, и в других странах, - сказал Юрий Беленков. - Первая задача, которую ставит ОССН - это подготовка врачей. Мы проводим до 80 школ ежегодно, в каждой принимает участие 100-150 врачей. Это не только и не столько кардиологи. Есть регионы, в которых кардиологов не хватает, и кардиологические больные наблюдаются у терапевтов. Поэтому мы также работаем с терапевтами".

Еще одно важное направление работы - создание клиник по лечению сердечной недостаточности, где пациент получает специализированную помощь. Такие отделения и центры работают сегодня в Нижнем Новгороде, Пскове, Казани, Уфе, медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге, в нескольких клиниках Москвы. Консультативный центр для таких больных открылся в этом году и в Первом МГМУ имени Сеченова.

Фото: iStock
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"Мы ставим целью создать на базе таких специализированных клиник полноценную систему реабилитации больных с сердечной недостаточностью, - рассказал член-корреспондент РАН, профессор, член правления ОССН Григорий Арутюнов. - это не только постоянное наблюдение больных, которые проходили лечение в таком отделении, ежегодная, при необходимости, их госпитализация. Важно, что пациенты наблюдаются в консультативном кабинете. Мы стремимся создать систему управления заболеванием. В этом ключевую роль играет еще и образование пациента. Контроль веса, количество потребляемой соли и выпиваемой жидкости, мониторинг пульса и давления - все это, помимо медикаментов, - важная составляющая лечения, и мы настраиваем врачей постоянно объяснять все это пациентам".

По мнению экспертов, для того, чтобы все нуждающиеся получили адекватную помощь, необходимо расширять сеть таких клиник.

Общество Здоровье
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