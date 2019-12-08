Кардиологи заявили о росте числа больных с сердечной недостаточностью

Увеличение средней продолжительности жизни, эффективное лечение пациентов с инфарктом миокарда, рост числа людей с ожирением, артериальной гипертонией и сахарным диабетом - все это основные причины резкого роста распространенности хронической сердечной недостаточности. На юбилейном конгрессе Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) с международным участием, который завершил свою работу в Москве, обсуждались новые методы лечения и организационные подходы к ведению больных, страдающих этим заболеванием.

Регистра больных с сердечной недостаточностью в России не ведется, более того, нет и точных статистических данных. Между тем, по оценкам специалистов, число таких больных может составлять пять миллионов.

"Сердечная недостаточность, если говорить совсем просто, это состояние, при котором сердце плохо работает как насос, не справляется с функцией кровоснабжения всех органов и тканей, - пояснил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, академик РАН, профессор Юрий Беленков. - Заболевание протекает длительно, поражается не только сердечно-сосудистая система, но и другие органы и системы организма, что в итоге подводит человека к финалу. Почему таких больных становится больше? Причин несколько. Раньше от инфаркта умирали 55 процентов больных. Теперь ситуация изменилась кардинально. Лучшие клиники имеют показатель смертности на уровне 4-6 процентов, то есть большинство пациентов с инфарктом спасают. Но при этом высок риск, что в дальнейшем у них разовьется сердечная недостаточность. Второй фактор риска - некомпенсированная артериальная гипертония. У нас 60 процентов населения знает, что у них повышенное давление, из них в той или иной степени лечится процентов 40. Но целевых уровней артериального давления достигает не более 17 процентов. То есть остальные или не лечатся вовсе, или лечатся неадекватно. Третий фактор - это увеличение средней продолжительности жизни, поскольку сердечная недостаточность - это заболевание, ассоциированное с возрастом".

Еще одна специфическая проблема, которая особо остро проявилась в последние годы, касается больных онкологическими заболеваниями. С одной стороны, ранняя диагностика, успехи в лечении рака привели к тому, что продолжительность жизни таких больных растет. Но с другой, химиопрепараты, используемые при лечении, зачастую имеют кардиотоксические свойства - поэтому среди пациентов, перенесших онкологическое заболевание, велика доля тех, у кого развивается сердечная недостаточность.

"Профилактика и лечение сердечной недостаточности - крайне востребованные темы и в России, и в других странах, - сказал Юрий Беленков. - Первая задача, которую ставит ОССН - это подготовка врачей. Мы проводим до 80 школ ежегодно, в каждой принимает участие 100-150 врачей. Это не только и не столько кардиологи. Есть регионы, в которых кардиологов не хватает, и кардиологические больные наблюдаются у терапевтов. Поэтому мы также работаем с терапевтами".

Еще одно важное направление работы - создание клиник по лечению сердечной недостаточности, где пациент получает специализированную помощь. Такие отделения и центры работают сегодня в Нижнем Новгороде, Пскове, Казани, Уфе, медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге, в нескольких клиниках Москвы. Консультативный центр для таких больных открылся в этом году и в Первом МГМУ имени Сеченова.

"Мы ставим целью создать на базе таких специализированных клиник полноценную систему реабилитации больных с сердечной недостаточностью, - рассказал член-корреспондент РАН, профессор, член правления ОССН Григорий Арутюнов. - это не только постоянное наблюдение больных, которые проходили лечение в таком отделении, ежегодная, при необходимости, их госпитализация. Важно, что пациенты наблюдаются в консультативном кабинете. Мы стремимся создать систему управления заболеванием. В этом ключевую роль играет еще и образование пациента. Контроль веса, количество потребляемой соли и выпиваемой жидкости, мониторинг пульса и давления - все это, помимо медикаментов, - важная составляющая лечения, и мы настраиваем врачей постоянно объяснять все это пациентам".

По мнению экспертов, для того, чтобы все нуждающиеся получили адекватную помощь, необходимо расширять сеть таких клиник.