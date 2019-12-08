Кот Виктор получил спецприз на премии веб-индустрии

В Москве во второй раз вручили премию в области достижений веб-индустрии, на соискание которой рассматривались веб-сериалы и онлайн-проекты, снятые на русском языке в течение 2018-2019 годов. Кино- и телевизионные премии, которые вручаются громким проектам, у нас есть. Премия в веб-индустрии практически одна.

Весь день накануне вручения в столичном Цифровом Деловом пространстве на Покровке проходил веб-маркет. Он включал в себя и питчинг - представление новых проектов веб-сериалов жюри, и дискуссии - одна из них, например, была посвящена вертикальному видео, и встречи. В питчинге победил смелый проект "Как тебе такое, Илон Маск?", в котором два безработных мечтателя - бывших студента запускают шоу-аферу о безумных изобретениях в надежде собрать необходимую сумму и избежать выселения из дома до того, как их обман раскроют.

Сама премия, кажется, в этот вечер собрала всех. Пришли знаменитые актеры и режиссеры, продюсеры и директора онлайн-кинотеатров, телевизионные и интернет-звезды. Вели церемонию Иван Ургант и Александр Гудков, и нужно сказать, что таких Урганта и Гудкова на телевидении вы не увидите. Смелые шутки, практически на любые темы, яркие импровизации, и в итоге полное удовлетворение от своей работы: глаза популярных шоуменов сияли. Зал бурно реагировал на все приколы, а вместе с залом и интернет-аудитория - в Сети велась онлайн -трансляция, и не одна.

"Полёт Гагарина в космос стоит столько, сколько пост в Инстаграме Ксении Собчак" - шутили ведущие. А официальной наградой веб-премии как раз является статуэтка в стилизованной форме памятника Юрию Гагарину (скульптора П. И. Бондаренко) "за освоение веб-сериального пространства". Символизирует собой - первопроходцев. В данном случае в области интернета.

Лучшими по итогам интернет-года признаны Собчак и Бекмамбетов, сервис TikTok и веб-сериалы "Шторм" и "Трудные подростки", "Омар в большом городе" и "Миллионер из Балашихи", Николай Солодников и его канал #ещенепознер и многие другие. И даже Кот Виктор, которого не хотели пускать на борт самолета, был удостоен спецприза как герой Интернета. Получать награду приехал его хозяин Михаил Галин, который пошутил со сцены, что "кот пока невыездной", поэтому он приехал один. Полный список лауреатов премии - ниже. Пока же - несколько соображений от автора статьи на правах члена жюри прессы.

Отрадно, что вручается награда за "лучший Телеграм-канал", потому что мало кто замечает и оценивает этот вид творчества. Между тем, есть каналы, которые, по сути, представляют собой маленькие СМИ. На этом фоне было бы правильно, если бы давали награду и за лучший Инстаграм-звезды, например. Возможно, это - впереди. Но номинаций в итоге оказалось довольно много, и даже они не в состоянии охватить все Интернет-направления и новости. Сегодня в России уже столько онлайн-кинотеатров, что все они заслуживают отдельной премии. Сказанное - лишь предложения, сделанные, чтобы зафиксировать бурное развитие Интернет-контента в сегодняшние дни. Команда Антона Калинкина, RED Carpet Studio и ресурс The Digital-Reporter - пионеры и подвижники, потому что первыми взялись за вручение такой премии и развитие рынка веб-сериалов и не только - в нашей стране. Если кто больше всех заслуживает премию в области веб-индустрии - так это они. И очень радостно, что многие откликаются на их инициативу - как иначе объяснишь и полный зал, и профессиональное общение, и веселую, раскованную, порой по-хорошему хулиганскую атмосферу.

Веб-сериалы - разговор особый. Даже по сравнению с прошлым годом нельзя не отметить, как выросло их качество. Не только "коротышек" - до 24 минут, но и более крупных форматов. И "Шторм", и "Домашний арест", и "Трудные подростки" (победители голосования) - новое слово для российского контента. Это же касается всех номинантов. "Все жанры хороши, кроме скучного" - эти слова Вольтера можно применить к любому проекту, представленному на премии в этом году. Кроме того, в Сети за минувший год получил бурное развитие жанр интервью. То же самое можно сказать о документальном кино. Аудитория получила и новые имена, и новые проекты. Шоуменам на телевидении и сцене конкуренты в Интернете "наступают на пятки". Как только с одним из них становится скучно - выбор, на кого переключиться, уже большой. Есть все предпосылки к тому, что через год Сетевое движение наберет еще большие обороты. Особенно такой жанр, как сериалы - что, в принципе, показал питчинг. И выбирать будет еще сложнее. Так что нужно успевать.

Лауреаты Второй премии в области веб-индустрии

"Шторм" - Лучший интернет-сериал

"Шторм" Выбор прессы: лучший интернет- сериал более 24 минут

"Миллионер из Балашихи" - Выбор прессы: веб-сериал до 24 минут

"Омар в большом городе" - Выбор жюри: веб-сериал до 24 минут

"Трудные подростки" - Выбор прессы: лучший интернет-сериал более 24 минут

"Домашний арест" - Спецприз за первый успешный сериал для онлайн-платформы

Тимур Бекмамбетов - Спецприз за поддержку и развитие веб-индустрии

Amediateka Home of HBO- Лучший онлайн-кинотеатр года по мнению профессионального сообщества

Кот Виктор - Спецприз

TikTok - Онлайн-событие года: за популяризацию короткого контента

Ivi - Лучший онлайн-кинотеатр по предложению в подписке

Николай Солодников - Интервьюер года

"Колыма- Родина нашего страха" - Документальный онлайн-проект года

Comment Out от Чикен Карри (Настя Ивлеева и Саша Гудков ) - Развлекательное онлайн-шоу года

Шоу Антона Птушкина - Онлайн тревел-шоу года

Mash - Телеграм-канал года

Parfenon - Просветительский онлайн-проект года

Павел Прилучный - Самый популярный актёр года по ivi.Рейтинг

Михаил Шац - Онлайн-Шац года

Ксения Собчак - Онлайн-персона года.

Кто был в жюри премии

Большое жюри: актер и режиссер Клим Шипенко, кинорежиссеры Егор Баранов, Анна Пармас, Дмитрий Месхиев, продюсер Сабина Еремеева, актер Юрий Колокольников, актер и продюсер Сергей Светлаков, писатель и сценарист Александр Цыпкин, писатель Сергей Лукьяненко, генеральный директор холдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, генеральный директор ТНТ Роман Петренко, генеральный директор компании "Экспоконтент" Александра Модестова.

Жюри прессы: редактор сайта журнала "Искусство кино" Егор Беликов, шеф-редактор журнала "ОК!" Евгения Белецкая, корреспондент газеты "Ведомости" Мария Истомина, редактор Buro 24/7 Антон Данилов, кинокритики Дмитрий Барченков, Павел Воронков, Евгений Ткачев и автор этих строк.

Жюри онлайн-кинотеатров: главный продюсер "Яндекс.Эфир" Николай Головин, руководитель по закупкам контента и программной политике "МегаФон ТВ" Екатерина Жукова, генеральный директор онлайн-кинотеатра "Megogo" в России Виктор Чеканов, генеральный директор онлайн-кинотеатра "Okko" Иван Гродецкий, директор по работе с партнерами "Ruform" Армен Айрапетян, член правления - вице-президент "МТС Медиа", продюсер Игорь Мишин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра "IVI" Давид Кочаров, генеральный продюсер "PREMIER Studios" Нелли Яралова, генеральный директор M3 и онлайн-сервиса "More.tv" Денис Горшков, главный редактор онлайн-кинотеатра "START" Михаил Клочков.

Кто претендовал на премию

На "Лучший веб-сериал" претендовали сразу 15 российских проектов, среди которых "Омар в большом городе" о сбежавшем из родного села в Москву дагестанце, не желающем жениться по требованию родителей; остросюжетный "Прототип" о внедрении новых технологий в "Сибуре" и личных амбициях его работников; второй сезон "Бара на грудь" о нелегкой петербургской жизни под градусом с Татьяной Лазаревой, Яной Трояновой, Алексеем Гуськовым и другими; 1939live, рассказывающий про начало Второй мировой войны с экранов компьютеров Уинстона Черчилля, Чарли Чаплина и других участников и свидетелей событий; карельская вариация "Черного зеркала" об ужасах современных технологий "Пиксельный разум"; драма об актерских буднях "Типа кино" при участии Сергея Безрукова и один из самых успешных примеров креативной рекламы - проект "Миллионер из Балашихи".

Также в числе номинантов в этой категории были проект "Штаб" про штаб Навального в Среднеуральске, где нескольким активистам противостоят городские сумасшедшие и "Отряды Путина"; веб-сериал "Digital Доктор" о враче, который лечит от digital-болезней; вертикальный веб-сериал "Коллежский асессор" в духе приключений Фандорина; сериалити-шоу AKShow, основанное блогером Катей Адушкиной; интерактивный проект "ЧО ZА"; мотивирующие и смешные истории о тяжелой жизни в исполнении персонажей русских народных сказок "Мастеркласс. Жизнь как в сказке", "Горе от ума" с Павлом Прилучным в роли Чацкого, который живет в эпоху интернета и "Mamba Stories" продюсера Тимура Бекмамбетова по мотивам переписок на сервисе для знакомств Mamba.

В категории "Онлайн-персона года" были журналист и ведущая Ксения Собчак, музыкант Сергей Шнуров и стендап-комик Нурлан Сабуров.

Среди "главных онлайн-событий" названы запуск соцсети TikTok в России, начало работы онлайн-платформы more.tv, старт Мобильного художественного театра Михаила Зыгаря, запуск онлайн-кинотеатра Apple TV+.

На звание "Интервьюера года" были номинированы Юрий Дудь ("Вдудь"), Ирина Шихман ("А поговорить?"), Николай Солодников ("Ещёнепознер"), Ксения Собчак ("Осторожно Собчак"), Елизавета Осетинская ("Русский норм!"), Регина Тодоренко ("Пятница с Региной"), Татьяна Мингалимова ("Нежный редактор"), Алексей Пивоваров ("Редакция").

За "Лучший сериал для онлайн-платформ" боролись "Секта" (PREMIER), "Шторм" (Start), "Содержанки" (Start), "#детки" (Оkko), "Трудные подростки" (more.tv), "Мертвое озеро" (PREMIER), "Бихэппи" "PREMIER".

В категории "Лучший документальный проект" были представлены "Бьет - значит бьет!" ("А поговорить?", Ирина Шихман), "Колыма - родина нашего страха" ("ВДудь", Юрий Дудь), "Беслан. День незнаний" (Ксения Собчак), "Норд-Ост. 17 лет" (Екатерина Гордеева), "С закрытыми окнами" (Роман Супер).

На звание "Развлекательный онлайн-проект года" претендовали "Вечерний кто-то", "Блиц-крик", "Что было дальше", "Зашкварные истории", "Доктор Дью", "Контакты", "Comment Out", "Стендап Андерграунд", "Вопрос ребром", "Бар в большом городе".

В номинацию "Лучшее тревел-шоу" попали YouTube-каналы Антона Птушкина, Ильи Варламова, Михаила Ширвиндта, шоу "Хочу домой" и "ПРОехали!".

За звание "Лучшего информационного Telegram-канала" боролись @Mash, @Baza, @Топор, @Антиглянец, @Meduza, @RT и @360tv.ru.

В категории "Просветительский онлайн-проект года" были представлены "ХОЛИВАР. История Рунета", "Парфенон", "История русского видеоблогинга", "КиноПоиск", "Такая история", "Лекториум", "SciOne", "Редакция" и "А4".