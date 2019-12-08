Лукашенко поздравил Путина с юбилеем подписания Договора о создании СГ

На уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства вывел двусторонние отношения, "основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов", Договор о создании Союзного государства. С 20-летним юбилеем подписания этого исторического документа поздравил 8 декабря российского лидера Владимира Путина Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что братские государства за прошедшие годы многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство. Граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни, констатируется в послании, текст которого цитирует его пресс-служба.

"На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача - обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия", - подчеркнул председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко.