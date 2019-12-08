МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о конструктивном телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Достигнутое соглашение должно быть одобрено руководством МВФ и советом директоров.

Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов. Первый транш (почти полтора миллиарда) поступил почти сразу же. А вот остальных денег Киев так и не увидел.

Министр финансов страны Оксана Маркарова ранее заявила, что власти намерены завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.