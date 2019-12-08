Началось голосование по составам на "Матч Всех Звезд"

В минувший уик-энд Единая лига ВТБ открыла голосование по выбору составов команд на четвертый в истории "Матч Всех Звезд" этого интернационального турнира. Большой праздник баскетбола состоится 16 февраля будущего года на арене в Петровском парке.

Игра пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды мира". На первом этапе голосования в нем принимают участие болельщики. Им предложено сделать свой выбор в самой популярной отечественной социальной сети, являющейся официальным партнером Единой лиги. Здесь в каждой из девяти наших команд-участниц можно указать по одному конкретному российскому и зарубежному игроку. В четырех иностранных клубах ("Астана", "Калев", "Зелена-Гура", "Цмоки-Минск") баскетболисты, естественно, отбираются только для "Звезд мира".

Голосование продлится до полудня 9 января. После подведения результатов Единая лига опубликует расширенный список кандидатов на выступление в гала-матче, состоящий из 66 игроков: по три наших и зарубежных исполнителя от российских клубов (всего 54) и по три человека от команд из Казахстана, Эстонии, Польши и Беларуси (всего 12).

На втором этапе голосовать будут представители ведущих средств массовой информации из пяти стран, чьи клубы выступают в чемпионате Единой лиги. Именно по итогам анкетирования журналистов и будут определены составы на "Матч Всех Звезд".

В очередных матчах турнира, прошедших уже после старта голосования, некоторые игроки сделали весьма серьезные заявки на то, чтобы 16 февраля 2020 года выйти на паркет арены в Петровском парке. Так, например, героем встречи "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Автодор" (Саратов) стал американский атакующий защитник волжан Маркел Старкс. Своим точным трехочковым броском за секунду до сирены об окончании основного времени он принес "Автодору" сенсационную гостевую победу - 76:74. Причем это был первый матч саратовцев после того, как на посту главного тренера Евгения Пашутина сменил 52-летний специалист из Боснии и Герцеговины Предраг Крунич, ранее работавший с клубами немецкой бундеслиги.

В других матчах "Калев" победил красноярский "Енисей" (94:87), "Астана" дома уступила "Нижнему Новгороду" (79:84), казанский УНИКС в столице Татарстана нанес поражение "Зелене-Гуре" (86:73).