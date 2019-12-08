Ассоциация юристов России провела очный этап III Всероссийского правового диктанта.

В 12 часов по местному времени экзаменационные точки открылись во всех регионах страны. В Москве местом проведения стал Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), где в электронном читальном зале библиотеки все желающие смогли принять участие в очном написании диктанта.

"Участие в написании Всероссийского диктанта помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дает возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний, - подчеркнул председатель АЮР Владимир Плигин. - В этом году диктант вышел на международный уровень, теперь его можно написать и за рубежом. За первые три дня диктант уже написали более 100 000 человек".

Напомним, с 3 по 10 декабря любой гражданин может стать участником правового диктанта в режиме онлайн на сайте http://юрдиктант.рф/. Добровольцам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут.

"Главная цель юридического диктанта - привлечение интереса к праву, правовое просвещение населения нашей страны, - полагает проректор по учебной и методической работе МГЮА Мария Мажорина. - Кроме того, для многих молодых участников диктанта, а принять в нем участие в этом году могут юноши и девушки начиная с 14 лет, это момент профессионального выбора, старт в профессию. Наконец, это своего рода вызов, возможность проверить, насколько человек компетентен в той или иной области юриспруденции".

Итоги правового диктанта будут подведены на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты".