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08.12.2019 20:07
Рубрика: Власть

Закон под диктовку

По всей стране прошел юридический диктант
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
Ассоциация юристов России провела очный этап III Всероссийского правового диктанта.

В 12 часов по местному времени экзаменационные точки открылись во всех регионах страны. В Москве местом проведения стал Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), где в электронном читальном зале библиотеки все желающие смогли принять участие в очном написании диктанта.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Участие в написании Всероссийского диктанта помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дает возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний, - подчеркнул председатель АЮР Владимир Плигин. - В этом году диктант вышел на международный уровень, теперь его можно написать и за рубежом. За первые три дня диктант уже написали более 100 000 человек".

Напомним, с 3 по 10 декабря любой гражданин может стать участником правового диктанта в режиме онлайн на сайте http://юрдиктант.рф/. Добровольцам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут.

"Главная цель юридического диктанта - привлечение интереса к праву, правовое просвещение населения нашей страны, - полагает проректор по учебной и методической работе МГЮА Мария Мажорина. - Кроме того, для многих молодых участников диктанта, а принять в нем участие в этом году могут юноши и девушки начиная с 14 лет, это момент профессионального выбора, старт в профессию. Наконец, это своего рода вызов, возможность проверить, насколько человек компетентен в той или иной области юриспруденции".

Итоги правового диктанта будут подведены на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты".

Власть Право
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