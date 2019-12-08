В минувшие выходные по всему миру прошла необычная благотворительная акция: тысячи людей на одну ночь стали бездомными и предпочли уютной кровати дома целлофановый пакет и холодную землю. А все для того, чтобы "на своей шкуре" узнать, каково это - не иметь крыши над головой.

В акции под названием World s Big Sleep Out (в переводе с английского "мир ночует не дома", - прим. "РГ"), по подсчетам организаторов, приняли участие 60 тысяч человек в Дублине, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Брисбене, Мадриде и еще 47 городах планеты. Ночлежки устраивали, мягко говоря, на видном месте: в Лондоне, например, прямо на Трафальгарской площади, а в Нью-Йорке - на Таймс Сквер. Главная цель акции - это не только показать, с какими сложностями сталкиваются бездомные каждую ночь, но и собрать деньги на помощь таким людям. Организаторы, которые планируют позже передать средства благотворительным организациям-партнерам, поставили себе цель в 50 миллионов долларов.

Для того, чтобы принять участие в "всемирной ночлежке", желающим нужно было купить билет - в Британии, к примеру, он стоил 15 фунтов стерлингов (почти 1300 рублей). На специально огороженных для мероприятия площадках были размещены туалеты, точки с горячими напитками и едой, а также медицинские станции. При этом участникам нельзя было приносить с собой алкоголь или палатки, максимум что разрешалось для удобства - это маты.

Большое внимание к акции привлекла поддержка мировых знаменитостей, которые так или иначе тоже приняли в ней участие. Так, к примеру, со специально установленной на Трафальгарской площади сцены актриса Хелен Миррен читала людям сказки на ночь, а актер Уилл Смит на Таймс Сквер выступил перед участниками с речью и даже зачитал рэп.