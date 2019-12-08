Новости

Порошенко в центре Киева закидали яйцами 21:45
Тедеско назвал несправедливым счет матча с "Ростовом" 21:38
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем 20:58
В Петрозаводске загорелся склад у железной дороги 20:42
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм 20:30
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы 20:23
Рэпер Juice WRLD умер на 22-м году жизни 20:23
В Петербурге открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих 20:09
Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде могла быть терактом. 19:31
Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии 19:29
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США 18:04
Видео: В Татарстане спасли провалившегося под лед лося 17:45
Власти Москвы не планируют расширять границы города 16:53
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира 16:41
В Италии зажгли самую большую елку в мире 16:37
Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года 16:31
В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле 16:10
Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой 16:02
Фото: Эмма Стоун выходит замуж 15:45
Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
Николай Басков прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию 15:20
Шоумен съел приклеенный к стене банан стоимостью 120 тысяч долларов 15:11
Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 20:50
Рубрика: Общество

В бездомные запишут по билету

Тысячи людей специально ночевали на улице, чтобы поддержать тех, у кого нет жилья
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
В минувшие выходные по всему миру прошла необычная благотворительная акция: тысячи людей на одну ночь стали бездомными и предпочли уютной кровати дома целлофановый пакет и холодную землю. А все для того, чтобы "на своей шкуре" узнать, каково это - не иметь крыши над головой.

В акции под названием World s Big Sleep Out (в переводе с английского "мир ночует не дома", - прим. "РГ"), по подсчетам организаторов, приняли участие 60 тысяч человек в Дублине, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Брисбене, Мадриде и еще 47 городах планеты. Ночлежки устраивали, мягко говоря, на видном месте: в Лондоне, например, прямо на Трафальгарской площади, а в Нью-Йорке - на Таймс Сквер. Главная цель акции - это не только показать, с какими сложностями сталкиваются бездомные каждую ночь, но и собрать деньги на помощь таким людям. Организаторы, которые планируют позже передать средства благотворительным организациям-партнерам, поставили себе цель в 50 миллионов долларов.

Фото: Екатерина Донникова
Молодая петербурженка уже больше полугода бесплатно кормит бездомных

Для того, чтобы принять участие в "всемирной ночлежке", желающим нужно было купить билет - в Британии, к примеру, он стоил 15 фунтов стерлингов (почти 1300 рублей). На специально огороженных для мероприятия площадках были размещены туалеты, точки с горячими напитками и едой, а также медицинские станции. При этом участникам нельзя было приносить с собой алкоголь или палатки, максимум что разрешалось для удобства - это маты.

Большое внимание к акции привлекла поддержка мировых знаменитостей, которые так или иначе тоже приняли в ней участие. Так, к примеру, со специально установленной на Трафальгарской площади сцены актриса Хелен Миррен читала людям сказки на ночь, а актер Уилл Смит на Таймс Сквер выступил перед участниками с речью и даже зачитал рэп.

Общество Соцсфера Соцзащита
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Москвы не планируют расширять границы города
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства