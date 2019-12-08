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08.12.2019 13:23
Рубрика: Власть

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Текст: Владислав Куликов
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права. Документ рассмотрел Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Например, соседи получат право "требовать от собственника соседнего участка, чтобы он своими действиями не изменял притока света на земельный участок и не сужал открывающегося с него вида, если это выходит за разумные пределы". Иными словами, если соседское строительство грозит погрузить участок в вечную тень, это будет поводом для судебного разбирательства. Но при этом соседи должны проявлять разумное терпение, если, например, за стенкой раздается шум в допустимых пределах. Подробности рассказал "РГ" адвокат, партнер бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Афонин.

- Если закон примут, должны ли будут соседи вести себя тише травы, ниже воды, чтобы не потревожить рядом живущих?

Алексей Афонин: В содержание понятия соседского права, предлагаемого в проекте, заложена традиционная для европейских правопорядков идея терпеть воздействие. Ещё в советской юридической теории отмечалось, что юридическая обязанность в гражданском праве есть прежде всего одна из важнейших правовых гарантий реального осуществления субъективных гражданских прав. Соответственно, собственник участка обязан либо терпеть воздействия соседа, либо исполнить требование соседа о совершении каких-либо действий.

- Значит, твори, что хочу, на своем участке? Соседи обязаны стерпеть?

Фото: photoxpress
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Алексей Афонин: При этом терпение не предполагается безграничным. Проектом предусмотрено право требовать (перестать терпеть) устранения препятствий в пользовании своим земельным участком. То есть право на негаторный иск возникает только в том случае, если воздействие превышает установленные нормативы, выходит за разумные пределы исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая.

- Решить спор можно будет только в суде?

Алексей Афонин: Важно подчеркнуть, что в условиях доброго соседствования многие конфликты соседей должны разрешаться без судебного вмешательства. Это, однако, не значит, что страдающая (терпящая чрезмерное воздействие) сторона не должна иметь четкого и понятного механизма защиты своих прав.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает в предложенном проекте?

Алексей Афонин: Одним из существенных недостатков проекта в части соседского права следует признать отсутствие закрепления права на компенсацию при наличии разрешения соседа на чрезмерное воздействие с соседнего участка. Европейский опыт показывает, что именно наличие возможности допустить негативное воздействие с соразмерной компенсацией является основанием для разрешения множества соседских конфликтов и не доведения их до суда.

Подробнее о законопроекте читайте в ближайшем номере "РГ"

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