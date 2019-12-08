Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрел проект поправок в Гражданский кодекс. Документ, помимо прочего, детально прописывает соседские права.

Закон пропишет соседям терпение и взаимное уважение. Шум, дым, запах шашлыка с соседнего участка - все это непременная часть жизни. И если за соседним забором праздник, надо радоваться, а не ворчать. Скоро таков будет закон.

Дословная цитата проекта: "Собственник земельного участка должен претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, а при их отсутствии - разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая".

Иными словами, надо проявлять терпение, но совсем необязательно проявлять безграничное терпение. Люди за соседним забором вправе веселиться, но не вправе разойтись не на шутку.

Напомним, еще в 2012 году в Госдуму был внесен проект масштабных поправок в Гражданский кодекс. Как подчеркивали эксперты, речь шла о модернизации гражданского законодательства. Проект был принят в первом чтении, однако затем - уникальный случай! - был разбит на несколько блоков и стал приниматься по частям. Это позволило тщательно проработать все вопросы.

Девять законов, выделенных из первоначального текста, уже принято. Теперь очередь за десятым, одним из самых резонансных.

Сегодня, как показывает жизнь, соседи часто не желают понимать друг друга, дело между ними доходит чуть ли не до войны. Сколько таких историй: кто-то перегородил общую дорогу и даже не подумал, что другим это может помешать. Есть отдельная категория граждан, которые искренне считают, что мир вращается вокруг них.

Сосед должен проявлять терпение и не ворчать на шум и запах с другого участка, если все в пределах нормы. Но терпение не может быть безграничным

Они не злые, нет, им реально не приходит в голову, что другие тоже живые люди.

А у живых есть свои чувства и интересы. Поэтому цивилизованное общество предполагает взаимное уважение. Тех, кто пока не в силах этого осознать, поможет привести в чувство (чувство товарищества и добрососедства, разумеется) новый закон.

"Важно подчеркнуть, что в условиях доброго соседствования многие конфликты соседей должны разрешаться без судебного вмешательства, это, однако, не значит, что страдающая (терпящая чрезмерное воздействие) сторона не должна иметь четкого и понятного механизма защиты своих прав", - рассказывает адвокат Алексей Афонин.

Например, как сказано в проекте, собственник земельного участка обязан не возводить сооружения, в отношении которых очевидно, "что их существование или использование будет иметь следствием недопустимое воздействие на соседний земельный участок".

Что считать недопустимым воздействием, отдельный вопрос. Его еще предстоит детально и до хрипоты проработать на практике. Также сосед обязан пустить соседа на участок, если тому надо что-то отремонтировать у себя, но иначе чем через чужую землю к нужному месту не доберешься.

Помимо того, законопослушный сосед обязан: "свободно пропускать воду, поступающую естественным образом на участок с соседнего земельного участка, а также не подсыпать землю на свой земельный участок, если это нарушает естественные стоки с соседнего земельного участка или препятствует им; не осуществлять на своем земельном участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка или посадок на нем либо нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений; не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры; не сооружать колодцы таким образом, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке".

Построить туалет на своем участке так, что нечистоты потекут к соседям, тоже категорически запрещено. И так далее, и тому подобное.