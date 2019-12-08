Новости

Порошенко в центре Киева закидали яйцами 21:45
Тедеско назвал несправедливым счет матча с "Ростовом" 21:38
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем 20:58
В Петрозаводске загорелся склад у железной дороги 20:42
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм 20:30
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы 20:23
Рэпер Juice WRLD умер на 22-м году жизни 20:23
В Петербурге открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих 20:09
Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде могла быть терактом. 19:31
Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии 19:29
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США 18:04
Видео: В Татарстане спасли провалившегося под лед лося 17:45
Власти Москвы не планируют расширять границы города 16:53
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира 16:41
В Италии зажгли самую большую елку в мире 16:37
Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года 16:31
В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле 16:10
Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой 16:02
Фото: Эмма Стоун выходит замуж 15:45
Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
Николай Басков прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию 15:20
Шоумен съел приклеенный к стене банан стоимостью 120 тысяч долларов 15:11
Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 21:45
Рубрика: В мире

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Текст: Константин Волков
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

В ходе акции "Красные линии для Зеленского", прошедшей в центре Киева вечером 8 декабря, в выступающего экс-президента Украины Петра Порошенко бросили несколько яиц. Это случилось, когда он воскликнул "Слава Украине!" после исполнения государственного гимна, сообщают украинские СМИ.

Фото: РИА Новости
Зеленский отказался считать Украину "блюдом для больших боссов"

Мужчина с красно-черным флагом, стоявший недалеко от трибуны, запустил в бывшего президента одно за другим несколько яиц. Метателя тут же задержали другие участники акции и попытались избить, однако полиция не дала им этого сделать.

Митинг на Майдане прошел в преддверии намеченной на 9 декабря в Париже встречи в "нормандском формате". Таким образом оппозиция решила напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о "красных линиях", ранее обозначенных несколькими фракциями в Раде. Речь идет о недопущении федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, а также - компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, недопущении выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до выполнения условий обеспечения безопасности и "деоккупации". Кроме того, от Зеленского требуют не допустить компромиссов по теме Крыма и прекращения международных судебных процессов против РФ.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Москвы не планируют расширять границы города
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства