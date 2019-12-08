Порошенко в центре Киева закидали яйцами

В ходе акции "Красные линии для Зеленского", прошедшей в центре Киева вечером 8 декабря, в выступающего экс-президента Украины Петра Порошенко бросили несколько яиц. Это случилось, когда он воскликнул "Слава Украине!" после исполнения государственного гимна, сообщают украинские СМИ.

Мужчина с красно-черным флагом, стоявший недалеко от трибуны, запустил в бывшего президента одно за другим несколько яиц. Метателя тут же задержали другие участники акции и попытались избить, однако полиция не дала им этого сделать.

Митинг на Майдане прошел в преддверии намеченной на 9 декабря в Париже встречи в "нормандском формате". Таким образом оппозиция решила напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о "красных линиях", ранее обозначенных несколькими фракциями в Раде. Речь идет о недопущении федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, а также - компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, недопущении выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса до выполнения условий обеспечения безопасности и "деоккупации". Кроме того, от Зеленского требуют не допустить компромиссов по теме Крыма и прекращения международных судебных процессов против РФ.