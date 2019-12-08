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08.12.2019 17:38
Рубрика: В мире

Президент-самозванец Гуайдо теряет доверие спонсоров

Текст: Тимур Меджидов
По сообщениям агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп теряет доверие к самопровозглашенному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо. Уже на протяжении почти 11 месяцев лидер венесуэльской оппозиции безуспешно пытается "свергнуть режим" президента Николаса Мадуро. США, согласно данным Bloomberg, могут пересмотреть свою стратегию по данной проблеме для "обеспечения демократического перехода в этой южноамериканской стране".

По оценкам местных и международных аналитиков, оппозиционный председатель парламента страны стремительно теряет свою популярность. Так, согласно данным венесуэльского агентства Datanalisis, рейтинг одобрения Гуайдо упал с 61,2 процента в начале года до 42,9 процента на настоящий момент. В реальной жизни это выражается в следующем: значительно снизились интенсивность и ожесточенность протестов. "Гуайдо довольно сильно сдулся, - говорит венесуэльский политолог Даниэль Варнаги. - и очень маловероятно, что у него вновь будет такой уровень поддержки, что был в начале года". По оценкам экспертов, Гуайдо начал терять доверие со стороны граждан после неудачной попытки военного переворота 30 апреля, когда армия осталась верна действующему президенту. Таким образом, планы председателя Национальной ассамблеи по "прекращению узурпации, переходу к временному правительству и проведению свободных выборов" так и остались на бумаге, что в свою очередь, породило разочарование в Гуайдо как политике, который, как оказалось, не способен претворить громкие обещания в жизнь. Директор центра политических и правительственных исследований Католического университета имени А. Бельо Бенигно Аларкон отмечает, что "нет ни единого показателя, который бы указывал на то, что в ближайшие месяцы может произойти смена правительства".

Экс-президент Бразилии рассказал, как Трамп обсуждал интервенцию в Венесуэлу

Менее чем за 11 месяцев "двоевластия" лидер оппозиции как минимум дважды становился косвенным участником коррупционных скандалов. В первом случае лица, назначенные Гуайдо, занимались хищением средств, направленных на оказание гуманитарной помощи военнослужащим, перешедшим на сторону венесуэльского лидера оппозиции. Во втором соратники Гуайдо в Национальной Ассамблее попали в коррупционный скандал, связанный с возможным подкупом перед 5 января - датой, когда депутатам венесуэльского парламента предстоит голосовать по поводу дальнейшего председательства Гуайдо в Национальной ассамблее. Подобные случаи резко контрастируют с тем образом прозрачного либерального политика, которому в течение всего этого времени пытается соответствовать Гуайдо.

Однако, по мнению Бенигно Аларкона, "Гуайдо все еще является неоспоримым лидером оппозиции. Он - ее единственный политически жизнеспособный представитель". Оппозиционная коалиция "Круглый стол демократического единства", которая обладает абсолютным большинством в парламенте (109 из 167 депутатских кресел), в нынешней ситуации, когда большая часть венесуэльской армии остается верной президенту Мадуро (лояльность армии - важнейший политический фактор в Латинской Америке), будет до последнего цепляться за Гуайдо. Больше не за кого.

Трамп готов пересмотреть стратегию по смене власти в Венесуэле

Что касается дальнейших перспектив Гуайдо, то они в значительной степени зависит от позиции США, которые, согласно заявлениям спецпредставителя Госдепартамента по Венесуэле Элиота Абрамса, продолжат рассматривать все возможные варианты для успешной реализации кампании "максимального давления" на правительство Мадуро. Подобные заявления могут говорить о следующем: независимо от политического будущего Гуайдо, для администрации Трампа есть только один "верный" подход к текущей ситуации - все более агрессивные меры по отношению к законным властям Венесуэлы.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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