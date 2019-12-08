Профессор объяснил, что именно "убивает" сосуды

Глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле рассказал о самых главных врагах сосудов человека.

Чаще всего на внутреннем слое сосудов образуются "шрамы" и "дыры", если человек курит. Со временем токсичный табачный дым попросту разрушает эластичные трубчатые образования, отметил Мартин Галле.

Среди других факторов, крайне негативно влияющих на сосуды, профессор назвал высокое давление, повышенные холестерин и сахар. Как пояснил профессор, если человек имеет высокое кровяное давление, страдает от диабета и при этом курит, то риск появления у него сосудистых заболеваний в девять раз выше, чем у того, кто таких проблем не имеет.

Чтобы сохранить сосуды здоровыми, Галле порекомендовал не отказываться от физических нагрузок (особенно пойдут на пользу скандинавская ходьба или бег) и сбалансированно питаться.

Эксперт посоветовал чаще готовить блюда из разноцветных овощей. Если это салат, то его следует заправить оливковым маслом. Полезные ненасыщенные жирные кислоты и овощи защищают сосуды от повреждений, добавил медик.