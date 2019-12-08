Радулов забил после того, как пропустил один матч из-за решения тренера

Российские нападающие "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов забросили по шайбе в победном для "звезд" матче против "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:1.

Предыдущий матч "Далласа" в регулярном чемпионате НХЛ Александр Радулов пропустил из-за решения главного тренера команды, который остался недоволен отношением к делу россиянина и тем, как он выполняет игровую установку.

Урок от тренера Радулов усвоил. В матче против "Айлендерс" он снова напоминал себя самого - был активен и закономерно стал одним из лучших игроков матча.

Радулов смог забить сам.

А также выступил ассистентом своему партнеру Денису Гурьянову.

После матча наставник "Далласа" Джим Монтгомери был доволен.

"Радулов играл с огромной энергией, он отлично действовал с шайбой и без нее в атаке и обороне. Радулов сегодня был великолепен", - сказал тренер.

В другом матче "Тампа-Бэй" разгромила "Сан-Хосе" - 7:1. Форвард "молний" Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев очков в этой встрече не набрали.

Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков. Россиянин провел за клуб 228 встреч, по этому показателю среди вратарей он вышел на первое место в истории клуба, обойдя Бена Бишопа.