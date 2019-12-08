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Кирилл Разлогов, культуролог:
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Отличная новость, что такой древнерусский город, как Рязань, станет новогодней столицей-2020.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
В России выбрали новогоднюю столицу-2020

Я объездил множество русских городов, а в Рязани был довольно давно. Хочу сказать, это город символический, знаковый для России. Поэтому я очень рад, что этому месту, богатому культурным и историческим наследием, в этом году предстоит стать главным новогодним городом страны.

К сожалению, многие наши старорусские города лишь частично аутентичные, больше фальшиво реставрированы или заново застроены, из-за чего они теряют свою индивидуальность. Конечно, в зависимости от того, в какую часть города ты попадаешь. В центре еще можно найти ценные и сохраненные специалистами музеи и памятники истории России. Но Рязань, на мой взгляд, один из самых сохранившихся городов, не испорчен современным вмешательством в оригинальную архитектуру.

Вообще, считаю, это увлекательно и здорово - путешествовать в такой сказочный праздник, как Новый год, колесить по городам и весям такой большой страны, как наша. Поэтому будем ждать новых новогодних городов и радоваться за столицу-2020.

Рязань - один из самых сохранившихся городов, не испорчен современным вмешательством в оригинальную архитектуру

В новогоднюю ночь я обычно остаюсь с семьей дома, мы редко куда-то выезжаем. По-моему, за всю историю новогодних вечеринок я один раз только съездил с родственниками и друзьями в Испанию.

Но по стране я езжу много, просто не в новогодние праздники, а в другое время: скажем, в декабре я еду в Ярославль - там конференция, затем в Минск. Люблю бывать в разных местах как российской провинции, так и в бывших союзных республиках.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В нашей семье есть новогодняя традиция. Не думаю, что здесь я кого-то удивлю: мы собираемся с родственниками все вместе, у меня большая семья, общаемся, шутим. Сейчас, правда, дети уже выросли и чаще разъезжаются по своим делам, у них свои пристрастия, интересы, проводят Новый год в своих компаниях. А когда они были маленькие, всегда ждали боя курантов и волшебства с нами. Сейчас когда как получается. Хотя бывает, именно встречу Нового года все-таки мои дочки проводят у нас дома.

Очень люблю Новый год за теплые воспоминания. Думаю, это связано с особой атмосферой его встречи в детстве. Дело в том, что мы жили у бабушки на улице Горького. А мои родители жили на Пушкинской площади, они сначала отмечали Новый год где-то официально с коллегами, поскольку отец занимал высокий пост. Мы же начинали веселье у бабушки. Потом родители делали вид, что они никуда не ходили, встречали вместе Новый год в своей квартире. И мы к ним шли. А между нашими домами - бабушкиным и родительским - была лишь одна улица, сейчас она называется Тверская (а тогда носила имя Горького), которую мы среди ночи перебегали. Поэтому для нас каждый Новый год был запоминающимся: и по соседству с бабушкой, и с родителями находились коммунальные квартиры с огромным количеством соседей, которые кружили вокруг нас, всегда было весело и шумно. И главное - нескучно.

Власть Позиция Новый год
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