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08.12.2019 21:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не в прибыли счастье

Предприниматель сел за трактор, чтобы чистить улицы от снега
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
В воронежском райцентре Павловск вышел на работу необычный трактор-снегоочиститель. Во-первых, машина сияет как новогодняя елка: оранжевые мигалки, а также яркие светодиодные фонари и ленты придают коммунальному труженику праздничный вид. Во-вторых, в кабине - не рабочий коммунального предприятия, а преуспевающий предприниматель.
Трактор Дмитрия Ровенского к Новому году уже наряжен. Фото: Из архива Дмитрия Ровенского Трактор Дмитрия Ровенского к Новому году уже наряжен. Фото: Из архива Дмитрия Ровенского
Трактор Дмитрия Ровенского к Новому году уже наряжен. Фото: Из архива Дмитрия Ровенского

У 40-летнего Дмитрия Ровенского из села Лосево есть кафе на федеральной трассе М4 "Дон" - в этих местах от дороги кормится каждый второй. Это приносит доход. Однако материальный достаток не дает Дмитрию душевного покоя.

Главный строитель Воронежа оказался под следствием

- Многие считают, что коммерсанты думают только о своей прибыли. Мне захотелось опровергнуть это мнение. Тем более что у нас все друг друга знают. Так родители воспитали, - рассказал тракторист-предприниматель.

Начал Ровенский с нескольких улиц, а в прошлом году чистил уже почти все село, до 50 километров дорожной сети. В снегопады пластался ежедневно во восемь часов. Заявки на уборку принимал в соцсети, денег за работу не требовал, довольствуясь общественным признанием.

В прошлом году Дмитрий чистил снег и 31 декабря - погода вынудила. В этом, если понадобится, тоже готов выйти: "Только красную шубу и бороду надевать не буду". Почему? "В тракторе печка хорошая, за смену упарюсь", - отвечает.

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