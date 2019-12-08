Предприниматель сел за трактор, чтобы чистить улицы от снега

В воронежском райцентре Павловск вышел на работу необычный трактор-снегоочиститель. Во-первых, машина сияет как новогодняя елка: оранжевые мигалки, а также яркие светодиодные фонари и ленты придают коммунальному труженику праздничный вид. Во-вторых, в кабине - не рабочий коммунального предприятия, а преуспевающий предприниматель.

У 40-летнего Дмитрия Ровенского из села Лосево есть кафе на федеральной трассе М4 "Дон" - в этих местах от дороги кормится каждый второй. Это приносит доход. Однако материальный достаток не дает Дмитрию душевного покоя.

- Многие считают, что коммерсанты думают только о своей прибыли. Мне захотелось опровергнуть это мнение. Тем более что у нас все друг друга знают. Так родители воспитали, - рассказал тракторист-предприниматель.

Начал Ровенский с нескольких улиц, а в прошлом году чистил уже почти все село, до 50 километров дорожной сети. В снегопады пластался ежедневно во восемь часов. Заявки на уборку принимал в соцсети, денег за работу не требовал, довольствуясь общественным признанием.

В прошлом году Дмитрий чистил снег и 31 декабря - погода вынудила. В этом, если понадобится, тоже готов выйти: "Только красную шубу и бороду надевать не буду". Почему? "В тракторе печка хорошая, за смену упарюсь", - отвечает.