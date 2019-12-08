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08.12.2019 20:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Текст: Сергей Жуков
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Непривычная для декабря теплая погода задержится в Москве еще на несколько дней. Затем на смену придут незначительные холода.

Фото: iStock
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Как сообщили в центре погоды "Фобос", оттепель продержится в столице до среды, как и в Центральной России в целом. Температура воздуха 9 и 10 декабря будет плюсовой даже в ночные часы. В ночь на 11 декабря может выпасть мокрый снег. Столбики термометров к утру упадут до нуля, поэтому на дорогах не исключена гололедица.

Вторая половина наступающей недели будет холодной, но солнечной. Синоптики обещают до минус 3-8 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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