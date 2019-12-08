Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Непривычная для декабря теплая погода задержится в Москве еще на несколько дней. Затем на смену придут незначительные холода.

Как сообщили в центре погоды "Фобос", оттепель продержится в столице до среды, как и в Центральной России в целом. Температура воздуха 9 и 10 декабря будет плюсовой даже в ночные часы. В ночь на 11 декабря может выпасть мокрый снег. Столбики термометров к утру упадут до нуля, поэтому на дорогах не исключена гололедица.

Вторая половина наступающей недели будет холодной, но солнечной. Синоптики обещают до минус 3-8 градусов.