"Спартак" проиграл в матче РПЛ "Ростову" - 1:4

Новости

Порошенко в центре Киева закидали яйцами 21:45
Тедеско назвал несправедливым счет матча с "Ростовом" 21:38
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем 20:58
В Петрозаводске загорелся склад у железной дороги 20:42
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм 20:30
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы 20:23
Рэпер Juice WRLD умер на 22-м году жизни 20:23
В Петербурге открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих 20:09
Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде могла быть терактом. 19:31
Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии 19:29
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США 18:04
Видео: В Татарстане спасли провалившегося под лед лося 17:45
Власти Москвы не планируют расширять границы города 16:53
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира 16:41
В Италии зажгли самую большую елку в мире 16:37
Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года 16:31
В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле 16:10
Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой 16:02
Фото: Эмма Стоун выходит замуж 15:45
Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
Николай Басков прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию 15:20
Шоумен съел приклеенный к стене банан стоимостью 120 тысяч долларов 15:11
Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 21:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" проиграл в матче РПЛ "Ростову" - 1:4

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын
В последнем матче в этом году "Спартак" потерпел крупное поражение, проиграв на своем поле "Ростову" со счетом 1:4. На зимний перерыв москвичи уходят десятыми в таблице.

Всего пару месяцев назад безоговорочным фаворитом в этой паре были бы ростовчане. Команда Валерия Карпина шла в лидерах Премьер-лиги, обыгрывала лидеров и показывала качественный футбол. В то же время спартаковцы, ведомые Олегом Кононовым, опустились в нижнюю часть таблицы и крайне редко набирали очки.

Фото: Маргарита Полякова/РГ
"Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА в чемпионате России

Но в последнее время ситуация изменилась. "Спартак" потихоньку приходит в себя при новом главном тренере Доменико Тедеско, а "Ростов", который столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, сдал свои позиции. В предыдущих четырех матчах в чемпионате дончане набрали лишь два очка и опустились на пятую строчку. Тем удивительнее было наблюдать за тем, что происходило в воскресенье вечером в Тушино.

Первый тайм встречи прошел под диктовку гостей. Они больше владели мячом, чаще атаковали. И в результате на 22-й минуте повели в счете. После грубой ошибки Наиля Умярова ростовчане побежали в контратаку, и Бактийор Зайнутдинов поразил ворота Александра Максименко.

Пропустив, "Спартак" чуть активизировался. Но при этом игра впереди у "красно-белых" оставляла желать лучшего. По традиции, изобретательнее всех был Зелимхан Бакаев. Он создал несколько моментов у чужих ворот, но все тщетно. А в конце первой половины "Ростов" и вовсе мог удвоить преимущество. Уже на 45-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей за игру рукой Умярова в собственной штрафной. Бить вызвался бывший спартаковец Ивелин Попов. Болгарин зачем-то решил слабо пробить по центру, а Максименко остался на месте и спокойно забрал мяч.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака"

Во втором тайме картина ничуть не поменялась. Более того, на 53-й минуте дончане повели с преимуществом в два мяча благодаря голу Алексея Ионова. А на 79-й Дмитрий Чистяков довел счет до 3:0. Спартаковцы пробовали отыграться, но все, на что их хватило - точный удар Эсекиля Понсе. И все же последнее слово в этом матче осталось за гостями: дубль оформил Зайнутдинов.

В результате "Ростов" набрал 34 очка по итогам 19 туров и сравнялся с "Локомотивом" и ЦСКА. При этом отставание от "Краснодара", идущим вторым, составляет лишь один балл. "Спартак" же уходит на перерыв на десятой строчке.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Чемпионат России по футболу 2019/2020 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Москвы не планируют расширять границы города
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства