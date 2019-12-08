"Спартак" проиграл в матче РПЛ "Ростову" - 1:4

В последнем матче в этом году "Спартак" потерпел крупное поражение, проиграв на своем поле "Ростову" со счетом 1:4. На зимний перерыв москвичи уходят десятыми в таблице.

Всего пару месяцев назад безоговорочным фаворитом в этой паре были бы ростовчане. Команда Валерия Карпина шла в лидерах Премьер-лиги, обыгрывала лидеров и показывала качественный футбол. В то же время спартаковцы, ведомые Олегом Кононовым, опустились в нижнюю часть таблицы и крайне редко набирали очки.

Но в последнее время ситуация изменилась. "Спартак" потихоньку приходит в себя при новом главном тренере Доменико Тедеско, а "Ростов", который столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, сдал свои позиции. В предыдущих четырех матчах в чемпионате дончане набрали лишь два очка и опустились на пятую строчку. Тем удивительнее было наблюдать за тем, что происходило в воскресенье вечером в Тушино.

Первый тайм встречи прошел под диктовку гостей. Они больше владели мячом, чаще атаковали. И в результате на 22-й минуте повели в счете. После грубой ошибки Наиля Умярова ростовчане побежали в контратаку, и Бактийор Зайнутдинов поразил ворота Александра Максименко.

Пропустив, "Спартак" чуть активизировался. Но при этом игра впереди у "красно-белых" оставляла желать лучшего. По традиции, изобретательнее всех был Зелимхан Бакаев. Он создал несколько моментов у чужих ворот, но все тщетно. А в конце первой половины "Ростов" и вовсе мог удвоить преимущество. Уже на 45-й минуте судья назначил пенальти в пользу гостей за игру рукой Умярова в собственной штрафной. Бить вызвался бывший спартаковец Ивелин Попов. Болгарин зачем-то решил слабо пробить по центру, а Максименко остался на месте и спокойно забрал мяч.

Во втором тайме картина ничуть не поменялась. Более того, на 53-й минуте дончане повели с преимуществом в два мяча благодаря голу Алексея Ионова. А на 79-й Дмитрий Чистяков довел счет до 3:0. Спартаковцы пробовали отыграться, но все, на что их хватило - точный удар Эсекиля Понсе. И все же последнее слово в этом матче осталось за гостями: дубль оформил Зайнутдинов.

В результате "Ростов" набрал 34 очка по итогам 19 туров и сравнялся с "Локомотивом" и ЦСКА. При этом отставание от "Краснодара", идущим вторым, составляет лишь один балл. "Спартак" же уходит на перерыв на десятой строчке.