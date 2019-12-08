В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе

В МЧС рассказали о том, что пожар в гостиничном комплексе в Подмосковье на площади 1050 кв. метров локализован. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в "РГ".

Как уточняется, пожар возник в магазине трехэтажной деревянной гостиницы "Усадьба Ромашково" в деревне Ромашково Одинцовского района.

Всего в здании находились 30 человек: 10 сотрудников и 20 постояльцев. Судьба одного человека пока неизвестна, он мог уехать ранее.

К тушению пожара было привлечено 67 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России - 35 человек и 11 единиц техники.