В России выбрали новогоднюю столицу-2020

Рязань первой в мире начала праздновать Новый год. В выходные здесь стартовал проект - Новогодние столицы России. Месяц Рязань будет носить этот титул. А потом передаст эстафету новой столице - уже 2021 года.

Рязанцы сразу удивили масштабным шествием - парадом Дедов Морозов, Снегурочек и других новогодних героев. На участие в нем зарегистрировались более 2200 человек. Организаторы уверенно говорят, что накануне 2020 года на парад реально вышли 2020 Дедов Морозов... Ну, может, чуть больше.

Возглавлял колонну Дед Мороз из Устюга, ехавший в белом кабриолете. Участники прошли километра два к главной елке на площади Ленина. Здесь Деды Морозы и Снегурочки встретились с гостями из Якутии - с властелином холода Чысхаан и Зимой Хаарчаан. И пошло веселье: танцевальный флешмоб, концерт, огненное и лазерное шоу. Правда, снега пока в Рязани нет. Может, Чысхаан и Хаарчаан нашаманят?

Статус новогодней столицы открывает регион для гостей. Есть и материальные плюсы: на празднование бюджет Рязани получил дополнительно 100 миллионов

Что дает городу звание новогодней столицы, которое присваивает каждый год Министерство культуры РФ? В Рязани считают, что побороться за него стоит. Это еще больше повышает узнаваемость не только города, но и региона. Здесь так много всего интересного - каждый найдет что-то для себя. Прошлогодняя новогодняя столица России Тула за праздничный месяц приняла более 250 тысяч человек из 51 региона нашей страны, а также Португалии, Франции, Германии, Вьетнама и других стран. В Рязани намерены этот рекорд побить.

"Статус новогодней столицы приоткрывает наш край для гостей", - считают в мэрии. Есть и материальные плюсы: на празднование городской бюджет получил дополнительно около 100 миллионов рублей. Лишь 30 из них пошли на организацию гуляний, остальное - на благоустройство.

К месячнику новогодней столицы в Рязани готовились основательно. Загодя выбрали символы наступающего Нового года, ими стали Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий и Рязанский Косопуз. Они и встречают, и угощают, и развлекают.

У каждого откроются загородные резиденции, где можно будет на оленях и на собачьих упряжках покататься.

Угощению - особое внимание: в Рязани выбрали своего рода вкус праздника. Кулинарный бренд новогодней столицы - калинник. Это десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема.

А в кафе и ресторанах можно отведать напиток "Вкус Рязани" из зверобоя, иван-чая, имбиря, шалфея, эвкалипта и чабреца.

Каникулы-2020

Где можно отметить Новый год в России

Дмитрий Горин, советник главы Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России:

Дмитрий, насколько востребованы сегодня российские новогодние маршруты?

Дмитрий Горин: Настолько, что на новогодние праздники билеты стали бронировать заранее - за три-пять месяцев, как и на летние отпуска.

А если говорить о географии, то значительно увеличивается доля российских направлений благодаря пакетным турам, с перелетом на туристическом рейсе и со специальными ценами в гостинице.

Какие-то новые маршруты появились?

Дмитрий Горин: Они были и раньше, но в этом году на некоторые из них особый спрос.

Это Север: на Кольском полуострове люди видят северное сияние и загадывают желание. Те, кто выбрал тур "Этнопарки", могут побывать в классической юрте, пройти мастер-класс на кухне с местным колоритом, прокатиться на собачьих упряжках. Причем есть как однодневные туры, так и поездки на два-три дня. За последние три года к организации внутренних путешествий подключились наши туроператоры, которые традиционно занимались только выездным туризмом. А это позволяет делать бюджетные туры.

По ценам сориентируйте?

Дмитрий Горин: Сегодня поездка в однодневный тур может уложиться в тысячу рублей. Но наиболее востребованные туры - от 18 до 25 тысяч рублей на человека, включая транспортные расходы.

Кстати, очень популярны Сочи и Крым. Большое заблуждение, что наши курорты - это только летний отдых. Например, есть программа "Открытый юг": 60 санаториев Краснодарского края предлагают стоимость от 1300 рублей в сутки (без проезда). В эту сумму включены питание и оздоровление с процедурами под наблюдением врачей.

Беседовал Андрей Полынский