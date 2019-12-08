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08.12.2019 21:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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В Тамбове погиб вице-губернатор, бывший под следствием
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
Тамбовские следователи выясняют обстоятельства гибели бывшего вице-губернатора Глеба Чулкова. Тело 46-летнего чиновника нашли ранним утром в воскресенье перед домом, где он содержался под домашним арестом. По официальной информации, мужчина выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. От полученных травм Чулков скончался до приезда "скорой помощи", в квартире найдена записка.

В администрации региона Глеб Чулков возглавлял комитет по управлению имуществом и курировал работу местного Гостехнадзора. 16 октября вице-губернатор был задержан, против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и отпустили под домашний арест. Его заподозрили в попытке вывести из госсобственности крупный рынок в райцентре Рассказово.

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Для местных политиков это не стало неожиданностью - "рассказовское дело" расследуют давно, весной прошли обыски в комитете по управлению имуществом (его Глеб Игоревич возглавлял с 2004 года), сразу после этого были возбуждены уголовные дела против директора рынка и главы регионального фонда поддержки предпринимательства.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов
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