В Якутске построят ледовый кинотеатр

Фестиваль короткометражек пройдет в городе в первых числах февраля будущего года. В это время иногда бывают оттепели до 30 градусов ниже нуля. Но чаще трещат морозы в 40-45 градусов. В таких условиях самые закаленные зрители смогут посмотреть конкурсные ленты.

Ледовый кинозал будет возведен на территории парка "Россия - моя история". Организаторы - молодые якутские кинематографисты - подготовили несколько вариантов проекта и устроили их активное обсуждение с коллегами в социальных сетях. Остановились на простой и ажурной мегалитической конструкции.

Внутри установленных по кругу льдин 300 зрительских кресел (тоже изо льда) будут располагаться амфитеатром. В центре - экран. Парадный вход, касса - все как положено. Только вместо крыши над головой - небо. Инициаторы ледовой стройки отмечают, что обойдутся без бюджетных денег.

По словам директора фестиваля Максима Едукина, зрители смогут установить два рекорда Гиннесса: просмотр кино при самой холодной минусовой температуре и самый массовый просмотр фильма на морозе. Тем не менее организаторы фестиваля примут меры предосторожности, чтобы не поморозить людей. Застелют ледяные кресла оленьими шкурами, раздадут зрителям пледы и термоодеяла, приготовят горячий чай. Будет дежурить и машина "скорой помощи".