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08.12.2019 07:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В торгово-развлекательном центре Биробиджана "Гигант" произошел пожар

Текст: Анна Бондаренко

Всю ночь с субботы на воскресенье в Биробиджене тушили пожар в "Гиганте" - одном из самых крупных городских торгово-развлекательных центров. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области, утром очаг возгорания был ликвидирован.

Сообщение о возгорании в здании ТРЦ поступило на пульт пожарной охраны в 23-58 по местному времени. Незамедлительно на место выехали пожарные расчеты, а также оперативная группа под руководством начальника Главка.

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07-55 пожарные ликвидировали очаг возгорания. На месте работали штаб пожаротушения Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, а также аварийная бригада электриков, сотрудники полиции.

К тушению пожара было привлечено 70 человек и 22 единицы техники, из них от МЧС России 59 человек личного состава, 15 единиц техники.

Возгорание произошло на первом этаже, в общей сложности огонь охватил 300 - 350 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели подчеркивают, что в текущем году сотрудники государственного пожарного надзора проводили в торговом центре проверку.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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