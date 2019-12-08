В торгово-развлекательном центре Биробиджана "Гигант" произошел пожар

Всю ночь с субботы на воскресенье в Биробиджене тушили пожар в "Гиганте" - одном из самых крупных городских торгово-развлекательных центров. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области, утром очаг возгорания был ликвидирован.

Сообщение о возгорании в здании ТРЦ поступило на пульт пожарной охраны в 23-58 по местному времени. Незамедлительно на место выехали пожарные расчеты, а также оперативная группа под руководством начальника Главка.

07-55 пожарные ликвидировали очаг возгорания. На месте работали штаб пожаротушения Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, а также аварийная бригада электриков, сотрудники полиции.

К тушению пожара было привлечено 70 человек и 22 единицы техники, из них от МЧС России 59 человек личного состава, 15 единиц техники.

Возгорание произошло на первом этаже, в общей сложности огонь охватил 300 - 350 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спасатели подчеркивают, что в текущем году сотрудники государственного пожарного надзора проводили в торговом центре проверку.