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08.12.2019 11:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера "Оренбурга"

Текст: Максим Домчев

В воскресенье футбольный клуб "Оренбург" сообщил об отставке главного тренера команды Владимира Федотова, который возглавлял клуб с августа 2017 года.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Вместе с Федотовым "Оренбург" сумел пройти путь от 13-го места в ФНЛ до выступления в РПЛ.

"Под руководством Владимира Валентиновича "Оренбург" в сезоне 2018-2019 добился лучшего результата в своей истории - 7 место в Российской премьер-лиге. В ходе сезона был обыгран действующий Чемпион "Локомотив", яркие победы были над "Ростовом", ЦСКА, "Спартаком" и другими командами РПЛ.

Команда из областного центра Оренбургской области остановилась в шаге от зоны еврокубков. В текущем сезоне "Оренбург" стабильно зарабатывает очки. Тренерский талант Владимира Федотова отмечается футбольными специалистами и любителями футбола. Руководство ФК "Оренбург" благодарит Владимира Валентиновича за пройденный путь и желает успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении на сайте "Оренбурга" .

Новым главным тренером команды назначен Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб Владимира Федотова.

"Оренбург" после 18 матчей располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.

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