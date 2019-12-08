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08.12.2019 20:43
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Пермяки установили рекорд посещаемости сезона в Единой лиге

Текст: Илья Трисвятский
В Перми на матче между местной "Пармой" и ЦСКА установлен рекорд посещаемости сезона в интернациональной баскетбольной Единой лиге ВТБ - 6536 зрителей. В переполненном зале победу одержали столичные армейцы - 89:70.
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Прежний рекорд держался прямо со стартовой игры регулярного чемпионата. Матч-открытие подмосковные "Химки" проводили против польской "Зелены-Гуры" на столичной арене в Петровском парке и собрали 5742 болельщика.

Интересно, что в списке самых посещаемых матчей сезона "Парма" держит не только первое место, но и занимает подряд с третьей по шестую строчки. Пермяки не один год стабильно держат лидерство в Единой лиге как самая популярная домашняя команда.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Что касается самого матча, превратившегося в Перми в большой баскетбольный праздник, то хозяевам к огромной радости их поклонников даже удалось выиграть стартовую четверть - 17:15. Однако затем все встало на свои места, действующий чемпион Единой лиги и Евролиги ЦСКА демонстрировал класс. К большому перерыву столичная команда имела перевес в семь очков (42:35), а дальше продолжала наращивать свое преимущество.

Самыми результативными игроками у победителей стали Майк Джеймс (27 очков) и Дэниэл Хэккетт (20), в составе хозяев отличились Лоренцо Уильямс (16) и Артем Забелин (14).

- Мы показали хорошую игру, продемонстрировали агрессивную защиту и смогли остановить главных созидателей "Пармы" Максима Григорьева и Адаса Юшкевичюса: в среднем они на двоих набирают по 33 очка за игру, а в этот раз - всего 15, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА греческий специалист Димитрис Итудис. - У нас были некоторые проблемы в нападении, но в целом мы провели лучшую игру, чем соперник, и заслуженно победили. Хочется отметить потрясающую атмосферу. В Перми любят баскетбол, играть в такой атмосфере - всегда одно удовольствие.

В двухкруговом турнире регулярного чемпионата Единой лиги лидируют (ранжирование по проценту побед): "Химки" (Московская обл.) - 9 побед - 0 поражений; ЦСКА - 7-3; "Енисей" (Красноярск) - 5-3; УНИКС (Казань) - 6-4; "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 5-4. Восемь сильнейших участников из 13-ти выйдут в плей-офф.

Где будем смотреть

9 декабря, понедельник

"Матч ТВ"

19.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Химки" (Московская область). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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