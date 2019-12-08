В Башкирии хотят расширить запрет на продажу спиртного

В Башкирии решили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Региональный закон об этом депутаты примут в ближайшие дни, и он вступит в силу до начала 2020 года.

Башкирские законодатели планируют полностью запретить продажу алкоголя 3 января, а с 4 по 6 января спиртное можно будет приобрести в магазинах республики в течение только четырех часов в сутки - с 10.00 до 14.00.

Цель - снизить вероятность несчастных случаев и пьяных преступлений в январские каникулы. А вместо застолий депутаты предлагают провести праздничные дни активно и культурно на различных мероприятиях. "Это семейный праздник, когда нужно дарить радость общения родным и близким. Уверен, опыт Башкирии будет интересен другим регионам России", - считает депутат Госдумы ФС РФ Рафаэль Марданшин.

"Мы изучили статистику судмедэкспертов и выяснили, что в период с 1 по 3 января основная причина смертей в регионе - отравление алкоголем. А с 5 по 7 фиксируется максимальное количество алкогольных психозов, следствием которых становятся суицид и убийства. В группе наибольшего риска мужчины в возрасте от 30 до 54 лет, - сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Он подчеркнул, что вводимые ограничения не коснутся розничной продажи алкогольной продукции в общепитах: кафе и ресторанах. Вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов заявил, что в соцсетях поддержали законопроект 90 процентов жителей региона.

Но есть сомневающиеся. Среди них башкирский депутат Иванов, который предупредил, что люди будут делать запасы алкоголя либо отдадут предпочтение контрафакту, что может привести к более серьезным последствиям. "Кому надо, и так найдет, что и где выпить, - считает башкирский предприниматель, просивший не называть его имени. - А по малому бизнесу, по небольшим магазинчикам, как мой, законопроект ударит". Однако в республике уже есть опыт подобных ограничений в дни празднования Сабантуя, 1 сентября, в день последнего звонка и так далее. Большинство депутатов признают его удачным.

И надо сказать, что Башкирия не единственный регион, где вводят дополнительные "меры трезвости".

Последние восемь лет в Ингушетии запрещена продажа алкоголя в четверг и пятницу. В остальные дни - с 18.00 до 10.00. К тому же магазины все чаще отказываются от спиртного.

На новогоднем столе его не будет в большинстве ингушских семей. Но не из-за запрета. Менталитет жителей республики такой - коньяку предпочитают сок, минералку или компот.

А в Чечне уже десять лет спиртное можно купить лишь с 8.00 до 10.00. А в 2016 году, после серьезного ДТП с участием пьяного водителя, практически все магазины вообще отказались от его продажи. Сегодня в Грозном спиртное можно купить только в двух сетевых магазинах.

С этого года ужесточили правила торговли алкоголем и в Волгоградской области. Твердое "нет" выпивке говорится во время народных гуляний на основных праздничных площадках: в День города или 9 Мая. А для четырех дней в году введен полный запрет на розничную торговлю алкоголем: 25 января - День российского студенчества, 1 июня - Международный день защиты детей, 27 июня - День молодежи и 1 сентября - День знаний (если 1 сентября выпадает на воскресенье, то запрет переносится на понедельник).

Региональный закон позволяет также ограничить продажу "огненной воды" в дни проведения школьных выпускных.