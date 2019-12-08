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08.12.2019 09:13
Проект: В регионах

В чувашском селе Аттиково открыли новый дом культуры

Текст: Сергей Кирсанов
Сельский дом культуры начал работу в селе Аттиково Козловского района Чувашии.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Жители населенного пункта получили современное культурно-досуговое учреждение, отвечающее современным стандартам. Сотрудники библиотечной и клубной системы отныне имеют возможность работать в комфортных условиях.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии началась подготовка к юбилею республики

Возведение нового дома культуры удалось завершить в достаточно короткие сроки. Строительство велось в рамках нацпроекта "Культура" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашии" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашии". На работы было выделено более 14 миллионов рублей.

Дом культуры имеет зрительный зал на 100 мест, два кабинета для работы кружков, библиотеку, артистическую, фойе, удобные гардероб и санузел, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Присутствовавший на церемонии открытия министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константин Яковлев в своем выступлении заявил, что благодаря поддержке главы Чувашии Михаила Игнатьева на сегодняшний день в регионе уделяется много внимания сфере культуры.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Символический ключ Константин Яковлев передал заведующей Аттиковским СДК Валентине Христофоровой. После гости праздника ознакомились с выставками, повествующими об истории и достижениях села, деятельности сельской библиотеки, кружка детского творчества. Народные мастера и умельцы представили свои лучшие работы чувашской вышивки, вязания.

Напомним, в этом году в Чувашии на возведение шести новых клубов в сельских населенных пунктах было выделено почти 118 миллионов рублей. В следующем году по национальному проекту "Культура" в республике планируют капитально отремонтировать один и построить семь сельских домов культуры.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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