В Прикамье сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю нарушителя

В Пермском крае на трассе Барда - Куеда водитель автомобиля ВАЗ-2109 не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и попытался скрыться.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по региону, водитель, игнорируя просьбу инспектора ГИББД предоставить водительские права и свидетельство собственности на транспортное средство, резко тронулся с места на своем автомобиле.

Полицейский попытался остановить нарушителя, но движущийся автомобиль протащил его за собой несколько метров, после чего инспектор упал на обочину дороги. Наряд ДПС начал преследование нарушителя, но после тщетных попыток остановить транспортное средство полицейские применили огнестрельное оружие.

В результате поврежденный выстрелами автомобиль удалось остановить и задержать его владельца. Им оказался мужчина 1996 года рождения, ранее лишенный права управления транспортным средством. В настоящее время он доставлен в изолятор временного содержания.