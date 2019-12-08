Новости

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире 22:14
Соратник Ельцина: Донбасс и Крым просили Ельцина не отдавать их Украине 21:59
В Прикамье сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю нарушителя 21:55
Порошенко в центре Киева закидали яйцами 21:45
Тедеско назвал несправедливым счет матча с "Ростовом" 21:38
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем 20:58
В Петрозаводске загорелся склад у железной дороги 20:42
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм 20:30
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы 20:23
Рэпер Juice WRLD умер на 22-м году жизни 20:23
В Петербурге открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих 20:09
Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде могла быть терактом. 19:31
Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии 19:29
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США 18:04
Видео: В Татарстане спасли провалившегося под лед лося 17:45
Власти Москвы не планируют расширять границы города 16:53
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира 16:41
В Италии зажгли самую большую елку в мире 16:37
Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года 16:31
В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле 16:10
Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой 16:02
Фото: Эмма Стоун выходит замуж 15:45
Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю нарушителя

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае на трассе Барда - Куеда водитель автомобиля ВАЗ-2109 не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и попытался скрыться.

Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике
В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по региону, водитель, игнорируя просьбу инспектора ГИББД предоставить водительские права и свидетельство собственности на транспортное средство, резко тронулся с места на своем автомобиле.

Полицейский попытался остановить нарушителя, но движущийся автомобиль протащил его за собой несколько метров, после чего инспектор упал на обочину дороги. Наряд ДПС начал преследование нарушителя, но после тщетных попыток остановить транспортное средство полицейские применили огнестрельное оружие.

В результате поврежденный выстрелами автомобиль удалось остановить и задержать его владельца. Им оказался мужчина 1996 года рождения, ранее лишенный права управления транспортным средством. В настоящее время он доставлен в изолятор временного содержания.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Москвы не планируют расширять границы города
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
"Спартак" проиграл в матче РПЛ "Ростову" - 1:4