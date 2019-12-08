В России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам

В своем избирательном округе в Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с обманутыми дольщиками, которым Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства впервые в стране начал выплачивать компенсации.

В декабре в России заработал новый механизм восстановления прав тех граждан, чьи дома бросили недобросовестные застройщики. Первыми денежные возмещения от фонда получили дольщики Саратовской области. Генеральный директор фонда Олег Говорун сообщил, что документы приняты уже от 114 саратовских дольщиков и десяти из них выплачены компенсации. В среднем граждане получат на 35% больше сумм, которые они заплатили по договорам долевого участия. Компенсация рассчитывается независимыми оценщиками по каждому дому отдельно исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Максимальный размер выплат в Саратове (если брать те дома, по которым уже проведена оценка) может составить около 40 тысяч рублей за "квадрат". Пока документы принимаются от дольщиков шести долгостроев в Саратове и одного в Энгельсе. По словам саратовцев, при оформлении документов деньги им обещают перечислить в срок от трех до десяти дней. До конца года только в Саратовской области выплаты получат около тысячи дольщиков, а с этой недели начинается прием заявлений и выплата компенсаций в других регионах.

Выплата производится в том случае, если эксперты, привлеченные фондом, посчитают, что достраивать долгострой экономически невыгодно. Вячеслав Володин также отметил, что на рассмотрение Госдумы вынесен вопрос об освобождении дольщиков, получающих компенсации, от уплаты подоходного налога.

Фонд взял на себя решение проблемы с 31 долгостроем на территории области. Фонд планирует либо завершить строительство, либо выплатить компенсации дольщикам. Как отметили представители фонда, максимальное время на завершение строительства проблемных домов не более двух лет.

В среднем дольщики получат на 35% больше сумм, которые они заплатили по договорам

Вячеслав Володин тоже подчеркнул, жилье должно быть достроено не позднее 2021 года. В 2017 году по инициативе спикера Госдумы при областном правительстве стала работать комиссия, которая каждую неделю встречается с обманутыми дольщиками. С помощью различных механизмов - изменения проектной документации для увеличения этажности, предоставления инвесторам-застройщикам дополнительных земельных участков - за это время в регионе удалось ввести в строй более двух десятков проблемных домов.