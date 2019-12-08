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08.12.2019 22:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.

Фото: iStock
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- В городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Информация о трагедии ранее появилась в нескольких интернет-СМИ. Женщина воспитывала сына в одиночку и внезапно скончалась от хронического заболевания. Подросток, оставшись в квартире без помощи, умер через несколько дней.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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