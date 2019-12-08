В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.

- В городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Информация о трагедии ранее появилась в нескольких интернет-СМИ. Женщина воспитывала сына в одиночку и внезапно скончалась от хронического заболевания. Подросток, оставшись в квартире без помощи, умер через несколько дней.