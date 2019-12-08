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08.12.2019 17:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Татарстане спасли провалившегося под лед лося

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане сняли на видео спасение лося, провалившегося под лед. Ролик выложило  ГУ МЧС РФ по РТ на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: iStock
В Татарстане сняли на видео выбежавших на трассу диких кабанов

Инцидент произошел в Елабужском районе республики возле села Котловка. Спасатели получили сообщение, что на середине реки Камы провалился под лед лось. Выручать его из беды отправилась дежурная смена на судне с воздушной подушкой.

Животное сотрудники МЧС обвязали веревкой и попытались отбуксировать на своей лодке. Но 300-килограмового лося оказалось не так-то просто вытащить из полыньи.

Тут на помощь пришел неизвестный мужчина на вездеходе. Он довез бедолагу до берега. А спасатели и инспекторы ГИМС на наглядном примере провели профилактическую работу с местными рыбаками.

Общество Природа Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан РГ-Видео
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