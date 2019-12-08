Видео: В Татарстане спасли провалившегося под лед лося

В Татарстане сняли на видео спасение лося, провалившегося под лед. Ролик выложило ГУ МЧС РФ по РТ на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в Елабужском районе республики возле села Котловка. Спасатели получили сообщение, что на середине реки Камы провалился под лед лось. Выручать его из беды отправилась дежурная смена на судне с воздушной подушкой.

Животное сотрудники МЧС обвязали веревкой и попытались отбуксировать на своей лодке. Но 300-килограмового лося оказалось не так-то просто вытащить из полыньи.

Тут на помощь пришел неизвестный мужчина на вездеходе. Он довез бедолагу до берега. А спасатели и инспекторы ГИМС на наглядном примере провели профилактическую работу с местными рыбаками.