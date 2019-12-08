Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима

В Перми расследуют убийство местного жителя. Подозреваемой является 15-летняя падчерица, которая которая пыталась защитить себя и свою бабушку от побоев, сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, мужчина в нетрезвом состоянии пришел к своей бывшей жене, с которой расстался год назад, но официально брак так и не расторгнул. В квартире он напал на свою падчерицу и ее бабушку, а также подруг несовершеннолетней. Девочка добежала до кухни, схватила нож и, вернувшись в комнату, один раз ударила отчима в грудь. От проникающего ранения в грудь мужчина скончался на месте.

В отношении несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье №105 УК РФ "Убийство".

Адвокат обвиняемой намерен добиваться переквалификации статьи, поскольку уверен, что его подзащитная совершила убийство в состоянии аффекта.