В Чеченской Республике завершился первый на Северном Кавказе чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Состоялось спортивное мероприятие на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, который выступил организатором события совместно с федерацией парашютного спорта России. Информационным партнером стала "Российская газета".

Все четыре соревновательных дня прошли по строгому графику, силовая установка трубы не останавливалась ни на минуту. Как заявили в итоговый день организаторы, энергии, потраченной за это время на работу комплекса, хватило бы, чтобы электромобиль Tesla смог обогнуть земной шар четыре раза.

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах. Всего же насчитывалось восемь подгрупп. В вертикальной и групповой акробатике участники должны были на скорость выстраивать в потоках воздуха те или иные фигуры. Как следует из названия, делать это можно как в горизонтальный, так и вертикальной проекции.

Другая дисциплина - фристайл - скорее схожа с фигурным катанием. Здесь спортсмену в течение чуть более одной минуты следует показать под музыку свою программу.

- Участник заявляет свою программу и сложность элементов. А судьи в свою очередь оценивают то, выполнил ли он все это, а также, как и в фигурном катании, обращают внимание на артистизм, - рассказал "РГ" один из фристайлеров из Санкт-Петербурга Леонид Штивель.

И, наконец, самая зрелищная дисциплина - динамика. Спортсмены синхронно командой из двух или четырех человек перемещаются во всех плоскостях полетного пространства аэротрубы.

Парение на потоках воздуха со стороны выглядят завораживающе. Звукоизоляция на установке практически идеальная, слышно только низкочастотное гудение. При этом сложно поверить, что человек, который находится в трубе, взмывает вверх только потому, что его подбрасывает поток воздух. И только в те моменты, когда спортсмен зависает на одном месте, по дрожанию его рук, которыми он балансирует, видно, что удерживает его на весу. А когда выступают под музыку участники дисциплины фристайл, то и вовсе это похоже на артистический номер.

Однако, по словам победителя этой дисциплины Михаила Разомазова, сына известного советского парашютиста, чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР Сергея Разомазова, музыка во фристайле не только не позволяет спортсмену расслабиться во время выступления, но и еще больше вгоняет его в строгие рамки.

- Когда действуешь в динамике или акробатике, то ты сконцентрирован и выполняешь последовательность. Да, у спортсмена есть возможность замешкаться на доли секунды. Это может повлиять на итог, но не будет роковой ошибкой. Программа во фристайле рассчитана синхронно с музыкой, ее спортсмен готовит несколько месяцев, тайминги выверены. Замешкался или совершил ошибку, значит провалил программу, - говорит Михаил.

Аэротрубные состязания - очень молодой вид спорта. Как рассказали организаторы состязаний в Чечне, когда в 2014 на окраине Гудермеса только начали строить Российский университет спецназа, а вместе с ним и аэротрубу, нигде в мире еще не проводили соревнования. Аэродинамическая труба использовалась исключительно для отработки навыков парашютистов, так как прыжки с парашютом гораздо дороже и требуют больше вложений.

Сейчас же уже появились спортсмены, которые успешно выступают в аэротрубных дисциплинах, но при этом только начали карьеру парашютиста или вовсе ни разу не прыгали.

А вот Чечня в свое время была центром притяжения парашютистов со всей страны. Отличные погодные условия, которые позволяли совершать прыжки с парашютом почти круглый год, собирали здесь спортсменов со всей страны. На эту особенность обратили внимание еще в 1934 году, когда основали в чеченском поселке с японским названием Катаяма авиационный клуб.

Сейчас в регионе намерены вернуть республике утерянный статус, ведь с годами климатические условия не изменились. В то время, как с наступлением холодных месяцев в центральной полосе тренировки приходится прекратить, здесь можно продолжать прыжки.

Организаторы чемпионата страны - Федерация парашютного спорта России и Российский университет спецназа.

Кстати

Медали первого в истории парашютного спорта на Кавказе турнира разыгрывались в только что открывшемся крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky в городе Гудермесе. "Сердце" четырехэтажного комплекса - аэротруба - в высоту 11 метров, диаметр полетной камеры - пять, скорость потока воздуха - до 300 километров в час.

По словам спортсменов, приехавших со всей России, которые уже успели испытать аэротрубу, установка сможет удовлетворить спортивные амбиции даже требовательных парашютистов.