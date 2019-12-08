Новости

Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима 12:15
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту 12:12
В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов 12:09
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео 12:03
В Чечне прошел первый в СКФО чемпионат по полетам в аэродинамической трубе 11:50
В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки 11:47
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов 11:28
Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:26
Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства 11:08
Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера "Оренбурга" 11:07
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна 11:05
На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика 11:00
Наблюдательный совет РУСАДА решит, соглашаться или нет с вердиктом WADA 10:48
В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев 10:41
Сборная России по хоккею с победы стартовала на Мировом кубке вызова 10:36
В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе 10:26
Ученые назвали три основных этапа старения человека 10:25
Бывший депутат Рады: Украина неблагодарна по отношению к Москве 10:15
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства 10:00
Радулов забил после того, как пропустил один матч из-за решения тренера 09:50
Лукашенко поздравил Путина с юбилеем подписания Договора о создании СГ 09:40
Видео: преступник не смог угнать машину из-за "механики" 09:33
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард 09:30
Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Детройт" 09:30
Боксер Коробов не смог завоевать титул чемпиона мира 08:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 11:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Чечне прошел чемпионат по полетам в аэродинамической трубе

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Владимир Аносов

В Чеченской Республике завершился первый на Северном Кавказе чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Состоялось спортивное мероприятие на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, который выступил организатором события совместно с федерацией парашютного спорта России. Информационным партнером стала "Российская газета".

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Чечне открыли самую большую в Европе аэродинамическую трубу

Все четыре соревновательных дня прошли по строгому графику, силовая установка трубы не останавливалась ни на минуту. Как заявили в итоговый день организаторы, энергии, потраченной за это время на работу комплекса, хватило бы, чтобы электромобиль Tesla смог обогнуть земной шар четыре раза.

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах. Всего же насчитывалось восемь подгрупп. В вертикальной и групповой акробатике участники должны были на скорость выстраивать в потоках воздуха те или иные фигуры. Как следует из названия, делать это можно как в горизонтальный, так и вертикальной проекции.

Другая дисциплина - фристайл - скорее схожа с фигурным катанием. Здесь спортсмену в течение чуть более одной минуты следует показать под музыку свою программу.

- Участник заявляет свою программу и сложность элементов. А судьи в свою очередь оценивают то, выполнил ли он все это, а также, как и в фигурном катании, обращают внимание на артистизм, - рассказал "РГ" один из фристайлеров из Санкт-Петербурга Леонид Штивель.

И, наконец, самая зрелищная дисциплина - динамика. Спортсмены синхронно командой из двух или четырех человек перемещаются во всех плоскостях полетного пространства аэротрубы.

Фото: EPA-EFE/Juan Carlos Cárdenas
Угандиец установил мировой рекорд в шоссейном беге на 10 км

Парение на потоках воздуха со стороны выглядят завораживающе. Звукоизоляция на установке практически идеальная, слышно только низкочастотное гудение. При этом сложно поверить, что человек, который находится в трубе, взмывает вверх только потому, что его подбрасывает поток воздух. И только в те моменты, когда спортсмен зависает на одном месте, по дрожанию его рук, которыми он балансирует, видно, что удерживает его на весу. А когда выступают под музыку участники дисциплины фристайл, то и вовсе это похоже на артистический номер.

Однако, по словам победителя этой дисциплины Михаила Разомазова, сына известного советского парашютиста, чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР Сергея Разомазова, музыка во фристайле не только не позволяет спортсмену расслабиться во время выступления, но и еще больше вгоняет его в строгие рамки.

- Когда действуешь в динамике или акробатике, то ты сконцентрирован и выполняешь последовательность. Да, у спортсмена есть возможность замешкаться на доли секунды. Это может повлиять на итог, но не будет роковой ошибкой. Программа во фристайле рассчитана синхронно с музыкой, ее спортсмен готовит несколько месяцев, тайминги выверены. Замешкался или совершил ошибку, значит провалил программу, - говорит Михаил.

Аэротрубные состязания - очень молодой вид спорта. Как рассказали организаторы состязаний в Чечне, когда в 2014 на окраине Гудермеса только начали строить Российский университет спецназа, а вместе с ним и аэротрубу, нигде в мире еще не проводили соревнования. Аэродинамическая труба использовалась исключительно для отработки навыков парашютистов, так как прыжки с парашютом гораздо дороже и требуют больше вложений.

Сейчас же уже появились спортсмены, которые успешно выступают в аэротрубных дисциплинах, но при этом только начали карьеру парашютиста или вовсе ни разу не прыгали.

Фото: Фото предоставлено компанией "Флай парк Чегем"
Любители парапланеризма обосновались в Кабардино-Балкарии

А вот Чечня в свое время была центром притяжения парашютистов со всей страны. Отличные погодные условия, которые позволяли совершать прыжки с парашютом почти круглый год, собирали здесь спортсменов со всей страны. На эту особенность обратили внимание еще в 1934 году, когда основали в чеченском поселке с японским названием Катаяма авиационный клуб.

Сейчас в регионе намерены вернуть республике утерянный статус, ведь с годами климатические условия не изменились. В то время, как с наступлением холодных месяцев в центральной полосе тренировки приходится прекратить, здесь можно продолжать прыжки.

Организаторы чемпионата страны - Федерация парашютного спорта России и Российский университет спецназа.

Кстати

Медали первого в истории парашютного спорта на Кавказе турнира разыгрывались в только что открывшемся крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky в городе Гудермесе. "Сердце" четырехэтажного комплекса - аэротруба - в высоту 11 метров, диаметр полетной камеры - пять, скорость потока воздуха - до 300 километров в час.

По словам спортсменов, приехавших со всей России, которые уже успели испытать аэротрубу, установка сможет удовлетворить спортивные амбиции даже требовательных парашютистов.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов