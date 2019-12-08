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08.12.2019 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле

Текст: Ирина Поволоцкая
Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике
Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

В КЧР водитель автомобиль Lada Priora выехал прямо на спортивную площадку.

В Красноярске водитель иномарки проехал по пешеходному мосту

О "геройстве" молодого человека, разъезжающего по футбольному полю на серебристой машине, сотрудники отдела полиции города Черкесска узнали из видеоролика, размещенного в интернете, рассказали в МВД по региону.

Полицейские быстро установили личность лихача задержали его. Им оказался 21-летний житель поселка Усть-Джегуты. В отношении нарушителя был составилен административный протокол, а с ним самим и его родителями провели воспитательную беседу.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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