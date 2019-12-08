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08.12.2019 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале двое полицейских пострадали в ДТП

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

В Махачкале в ночь на 8 декабря произошло ДТП с участием патрульной машины. По факту произошедшего проводится служебная проверка.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан, авария случилась около полуночи на проспекте Расула Гамзатова. По версии ведомства, водитель авто Honda Accord - 25 летний махачкалинец - столкнулся с патрульной Lada, за рулем которой был инспектор ДПС. От удара одну из машин отбросила на припаркованную рядом иномарку Skoda, которая также оказалась патрульным автомобилем.

После аварии сотрудника полиции и инспектора ДПС отвезли в больницу. У одного из них врачи диагностировали перелом голени и предплечья. Второй полицейский от госпитализации отказался.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители. Также назначена служебная проверка по факту участия в происшествии сотрудников полиции. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан СКФО Дагестан Махачкала
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