Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе “Авито” о продаже двухрублевой монеты. Оценил он ее в два рубля.

Сам владелец объясняет такую цену редкостью монеты. Аверс и реверс расположены здесь под углом 90 градусов. Это очень редкий брак и монета может иметь ценность среди коллекционеров.

Предвидя вопрос, не завышены ли ожидания насчет цены, сам продавец заявил, что монета является его собственностью и он продает ее за столько, за сколько считает нужным.

В качестве покупателя петербуржец разыскивает сказочно богатого человека, который ищет подарок для делового партнера и не знает, куда деть миллиард рублей.