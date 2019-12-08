Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм

Российские корабли "Кондопога" и "Вице-адмирал Кулаков" на пути в Норвежское море попали в шторм. Скорость ветра превышает 20 метров в секунду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Сейчас суда движутся в сторону Северного моря. Он Североморска, где базируются большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога", суда прошли уже больше тысячи морских миль.

Несмотря на штормовые условия, экипаж смог выполнить поставленные задачи.

Тем не менее, погода внесла коррективы в жизнь на судах. В частности, все члены экипажа покинули верхние палубы кораблей. На открытых площадках остались только военнослужащие на вахте. Их обеспечили непромокаемой одеждой, а также индивидуальными средствами спасения.

Стоит отметить, что суровые условия не помешали экипажу проверить надежность крепления оборудования и грузов на кораблях, что также является довольно важной задачей.

Справка "РГ"

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в состав отечественного флота вошел в 1982 году. Экипаж судна составляет 350 человек, в автономном плавании корабль может находиться месяц. Большой десантный корабль "Кондопога" находится в составе Северного флота с 1976 года. Он также может находиться в автономном плавании месяц, экипаж составляет 87 человек.