Соратник Ельцина: Донбасс и Крым просили Ельцина не отдавать их Украине

Представители делегаций из Донецка, Луганска и Крыма просили оставить их в составе России в 1991 году. Об этом рассказал экс-глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов.

"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву", - заявил Филатов в интервью газете "Взгляд".

По его словам, уже тогда на Украине развивался национализм.

На вопрос, стоило ли Ельцину на переговорах с Киевом требовать о проведении референдумов в этих регионах, Филатов ответил: "У нас времени не было". Как подчеркнул бывший глава администрации Ельцина, тогда все думали, "как бы России выжить вообще".

Напомним, что в воскресенье исполнилось 28 лет со дня подписания Беловежских соглашений. В 1991 году в Беловежской Пуще, в знаменитых теперь уже на весь мир Вискулях, главами трех советских республик было подписан документ, остановивший советскую историю и давшее начало другой истории России.