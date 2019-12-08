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08.12.2019 21:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Соратник Ельцина: Донбасс и Крым просили Ельцина не отдавать их Украине

Представители делегаций из Донецка, Луганска и Крыма просили оставить их в составе России в 1991 году. Об этом рассказал экс-глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов.

Фото: iStock
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"Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву", - заявил Филатов в интервью газете "Взгляд".

По его словам, уже тогда на Украине развивался национализм.

На вопрос, стоило ли Ельцину на переговорах с Киевом требовать о проведении референдумов в этих регионах, Филатов ответил: "У нас времени не было". Как подчеркнул бывший глава администрации Ельцина, тогда все думали, "как бы России выжить вообще".

Напомним, что в воскресенье исполнилось 28 лет со дня подписания Беловежских соглашений. В 1991 году в Беловежской Пуще, в знаменитых теперь уже на весь мир Вискулях, главами трех советских республик было подписан документ, остановивший советскую историю и давшее начало другой истории России.

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