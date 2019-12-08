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08.12.2019 20:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Евгений Пашутин во второй раз возглавил баскетбольный "Локомотив"

Текст: Илья Трисвятский
Руководство Профессионального баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" (Краснодар), выступающего в Единой лиге ВТБ и Еврокубке, объявило о назначении нового главного тренера. Им стал бывший наставник мужской сборной России Евгений Пашутин, ранее уже работавший с командой в сезонах 2012/13 и 2013/14.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Напомним, что нынешний сезон "Локо" начинал с итальянским специалистом Лукой Банки, однако после нескольких неудач, особенно на международной арене, с ним пришлось расстаться. Краснодарцев временно возглавлял и прежде входивший в тренерский штаб серб Богдан Карайчич, который провел с командой несколько матчей. Пашутин же, в свою очередь, до назначения в "Локомотив-Кубань" работал с саратовским "Автодором", где его совсем недавно заменил Предраг Крунич из Боснии и Герцеговины.

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На очень короткий период получилось так, что все девять российских команд Единой лиги выступали с иностранными главными тренерами. Теперь же Пашутин снова единственный кандидат на почетный пост главного тренера сборной "Звезд России" на февральский "Матч Всех Звезд" Единой лиги.

Повторное приглашение Пашутина в Краснодар прокомментировал президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев:

- С Пашутиным мы выиграли Еврокубок и впервые приняли участие в Евролиге. С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории "Локомотива". Евгений Юрьевич - опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий как подготовить команду к важным матчам. Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде. Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось. В декабре нас ждут сложные матчи, и команда должна быть к ним готова.

А вот мнение самого Пашутина:

- Благодарю Андрея Ведищева за приглашение, для меня это большая честь. "Локомотив-Кубань" - команда с большой историей и отличными болельщиками, которые очень любят баскетбол и по праву считаются одними из самых лучших в России. Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата. С нетерпением жду начала работы, мы все вместе постараемся сделать так, чтобы "Локо" играл агрессивно, результативно и как можно больше побеждал!

Фото: РИА Новости.
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В регулярном чемпионате Единой лиги "железнодорожники" пока идут на пятом месте с балансом побед и поражений 5-4. Но среди первоочередных задач Пашутина - прежде всего, успешное выступление его подопечных в концовке предварительного этапа Еврокубка. Для попадания в следующую турнирную стадию Топ-16 южанам нужно занимать как минимум четвертое место из шести участников группы "В". "Локо" на данный момент занимает пятую строчку, уступая "Летувос Ритас" при равенстве основных показателей (по 3 победы и 5 поражений) по результатам личных встреч. Обогнать конкурента еще возможно, для этого в оставшихся встречах надо выигрывать дома у сербского "Партизана" (11 декабря) и в гостях брать верх над турецким "Тофашем" (17 декабря). А первый после своего возвращения матч с краснодарцами Пашутин в чемпионате Единой лиги отработает 14 декабря, когда команда у себя в "Баскет-холле" примет пермскую "Парму", недавно сенсационно огорчившую питерский "Зенит" на берегах Невы.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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