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08.12.2019 19:06
Проект: В регионах

Встаем на лыжи!

В Сочи открылся горнолыжный сезон
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
В эти выходные в "Красной поляне" открылся новый горнолыжный сезон. Причем раньше срока. Горные курорты планировали запускать райдеров в двадцатых числах декабря, но погода внесла свои коррективы - в конце ноября в горах резко похолодало и обильно выпал снег.
В день открытия горный курорт посетили 5 тысяч человек. Фото: Владимир Аносов В день открытия горный курорт посетили 5 тысяч человек. Фото: Владимир Аносов
В день открытия горный курорт посетили 5 тысяч человек. Фото: Владимир Аносов

"Легкий минус, пушистый снег и солнце в глаза" - первые впечатления краснополянского горнолыжника. Раньше других из трех горных курортов Сочи катания со снежным ветерком стали доступны на "Красной Поляне". В первый день катания курорт посетили пять тысяч человек. До 27 декабря, в период сезона "старт", на этом курорте взрослый ски-пасс стоит 1,9 тысячи рублей, детский - 1,1 тысячи, обучение с инструктором - 4,5 тысячи за два часа. Кстати, с этого года на этой же высоте в июне был открыт летний лагерь для сноубордистов. Сейчас на "Красной Поляне" открыты синие и красные трассы. Максимальная высота - 2350 метров ("Черная пирамида"). Зеленые (на 960 метрах для новичков) еще готовят к сезону.

Фото: Константин Завражин/РГ
Лукашенко рассказал о своем уютном доме в Сочи

- В этом году уровень снега уже составил более метра, до июня он не растает, - рассказал директор департамента спортивно-туристического развития горного курорта "Красная Поляна" Алексей Хлопов. - Он свежий, пушистый, мягкий, легкий, нераскатанный.

В этом году на горном курорте "Красная Поляна" появились горные качели и мегазиплайн - самый высотный и длинный в России протяженностью 1027 метров со стартом на высоте 2360 метров над уровнем моря.

Кроме того, тестовое катание в эти выходные (открылось и на канатной дороге "Альпика". Цена взрослого ски-пасса составляет 1,5 тысячи, детского - 900 рублей, часовое занятие с инструктором стоит 2,5 тысячи. А на горном курорте "Роза Хутор" оно стартует 13 декабря.

Торжественное открытие на "Красной Поляне" ожидается 14 декабря, на "Розе Хутор" - 21-го числа, а на трассах "Газпрома" - ориентировочно 25-го.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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