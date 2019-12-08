Лидеры России и Беларуси сблизили позиции стран по дальнейшей интеграции в рамках Союза

В субботу президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи переговоры, которые длились более пяти часов. Разговор был посвящен перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. По итогам долгой беседы лидеров позиции двух стран серьезно сблизились по целому ряду направлений, в том числе по нефти и газу, сельскому хозяйству, связи и таможне, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Встреча лидеров России и Беларуси в резиденции "Бочаров Ручей" началась во всех смыслах в теплой атмосфере: в Сочи стояла солнечная, почти весенняя погода, а сами переговоры проходили накануне 20-летия Союзного договора (он был подписан 8 декабря 1999 года). Поэтому был устроен и торжественный обед, на котором оба президента подняли тост за это событие. "Ну что, за 20-летие можем, да?" - обратился Лукашенко к Путину. Российский лидер ответил "можем", и президенты подняли бокалы.

В начале переговоров Владимир Путин отметил их важность накануне этой даты. Министры и председатели правительств обеих стран провели большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о Союзном государстве, сказал он. "Поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами", - пояснил Путин.

Он выразил надежду, что Москва и Минск будут и дальше делать все для того, "чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только - и в социальной сфере". По словам Путина, люди должны получать заметные преимущества от этой интеграции.

Москва и Минск будут и дальше делать все для того, чтобы страны чувствовали свою близость, а граждане получали преимущества от интеграции

Александр Лукашенко также признал, что за 20 лет существования Союзного государства сделано немало. "Немало предстоит сделать, мы это не скрываем", - заметил он. По словам белорусского лидера, люди и хозяйствующие субъекты в двух странах должны иметь равные условия для жизни и работы.

"Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель", - заметил Лукашенко. Но тогда, по его мнению, и конкурирующие предприятия должны все это покупать за такую же цену. "В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства", - подытожил президент Беларуси, обращаясь к российскому президенту.

Накануне отдельные переговоры в Сочи провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Они обсудили ход работы по согласованию "дорожных карт" по интеграции. Российский премьер отметил, что у Москвы и Минска "еще сохраняются какие-то вопросы" и это является естественным. "Круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный", - пояснил Медведев.

Он также заверил своего коллегу Сергея Румаса, что в России нет противников интеграции с Беларусью и "антибелорусских элементов". По словам Медведева, "все интеграционные процессы всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций". Сергей Румас в свою очередь заявил, что согласен с недавними словами Медведева о том, что надо ценить, беречь и развивать то, что сделано в Союзном государстве. За 20 лет оно превратилось в мощное интеграционное объединение, подчеркнул Румас.

По итогам переговоров пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов заявил, что в правительстве РФ отмечают прогресс в продвижении по интеграционной повестке. О результатах своей встречи Медведев и Румас доложили президентам.

Переговоры Путина и Лукашенко проходили в закрытом от прессы режиме и продлились пять с половиной часов. Об итогах журналистам рассказал глава минэкономразвития Максим Орешкин, который сообщил, что Россия и Беларусь серьезно сблизили позиции по нефтегазовым вопросам. "Очень плодотворно поработали, по целому ряду направлений - по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены", - заявил он.

Уже с понедельника начнется работа на экспертном уровне, "детальная проработка тех указаний, которые мы сегодня получили для того, чтобы все это сформулировать и погрузить в "дорожные карты", сообщил Орешкин.

По словам главы минэкономразвития, накануне переговоров количество спорных вопросов оставалось уже небольшим. "Сейчас их стало еще меньше, мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед, указания даны, сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться", - подчеркнул Орешкин.

После переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись подарками. Президент Беларуси привез сувенирные ящики с мясными продуктами и конфетами, а российский лидер подарил ему самовар и набор для чаепития.

А в воскресенье лидеры России и Беларуси обменялись поздравительными телеграммами по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Путин назвал историческим решение о заключение этого важнейшего соглашения. А Лукашенко подчеркнул, что "приверженность объединительной идее имеет огромное значение", и напомнил, что благодаря союзу сегодня граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни.

Следующая встреча двух президентов запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.