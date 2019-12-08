Новости

В Чечне прошел первый в СКФО чемпионат по полетам в аэродинамической трубе 11:50
В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки 11:47
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов 11:28
Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:26
Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства 11:08
Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера "Оренбурга" 11:07
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна 11:05
На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика 11:00
Наблюдательный совет РУСАДА решит, соглашаться или нет с вердиктом WADA 10:48
В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев 10:41
Сборная России по хоккею с победы стартовала на Мировом кубке вызова 10:36
В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе 10:26
Ученые назвали три основных этапа старения человека 10:25
Бывший депутат Рады: Украина неблагодарна по отношению к Москве 10:15
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства 10:00
Радулов забил после того, как пропустил один матч из-за решения тренера 09:50
Лукашенко поздравил Путина с юбилеем подписания Договора о создании СГ 09:40
Видео: преступник не смог угнать машину из-за "механики" 09:33
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард 09:30
Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Детройт" 09:30
Боксер Коробов не смог завоевать титул чемпиона мира 08:58
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу 08:52
Профессор объяснил, что именно "убивает" сосуды 08:40
В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками 08:15
Гостиничный комплекс загорелся в Подмосковье 08:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону бывшего сотрудника банка подозревают в краже денег со счета клиентки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Фото: iStock
Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт

По информации ведомства, жительница Ростова обратилась в отдел полиции после того, как обнаружила, что с ее банковского счета пропала солидная сумма.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на бывшего сотрудника банка, который незадолго до происшествия уволился из финучреждения. Выяснилось, что подозреваемый подсмотрел личные данные клиентки, а затем зашел на ее расчетный счет, перевел все имеющуюся там сумму на свою карту и спустя какое-то время уволился.

В отношении экс-сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мерой пресечения для него стала подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, расчетные счета и банковские карты граждан все чаще становятся лакомым кусочком для всякого рода мошенников. В отделы донской полиции регулярно поступают заявлении от граждан, пострадавших от рук лжефинансистов.

Фото: iStock
МВД: В России вчетверо выросли кражи с банковских карт

Одно из них поступило в полицию от жительницы города Батайска. Она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник одного из банков и сообщил, что с ее карты пытаются снять деньги. А для их сохранности нужно быстро продиктовать код из смс-сообщения, которое поступит на ее абонентский номер. Опасаясь потерять заработанное, женщина тут же отправила код и тем самым сама перевела мошенникам 52 тысячи рублей.

По этому факту также возбуждено уголовное дело. И полицейские, и сотрудники банков просят владельцев карт быть внимательнее к своим сбережениям и осторожнее в общении с незнакомцами, чтобы не стать жертвой мошенников.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов