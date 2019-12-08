В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки

В Ростове-на-Дону бывшего сотрудника банка подозревают в краже денег со счета клиентки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, жительница Ростова обратилась в отдел полиции после того, как обнаружила, что с ее банковского счета пропала солидная сумма.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на бывшего сотрудника банка, который незадолго до происшествия уволился из финучреждения. Выяснилось, что подозреваемый подсмотрел личные данные клиентки, а затем зашел на ее расчетный счет, перевел все имеющуюся там сумму на свою карту и спустя какое-то время уволился.

В отношении экс-сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мерой пресечения для него стала подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, расчетные счета и банковские карты граждан все чаще становятся лакомым кусочком для всякого рода мошенников. В отделы донской полиции регулярно поступают заявлении от граждан, пострадавших от рук лжефинансистов.

Одно из них поступило в полицию от жительницы города Батайска. Она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник одного из банков и сообщил, что с ее карты пытаются снять деньги. А для их сохранности нужно быстро продиктовать код из смс-сообщения, которое поступит на ее абонентский номер. Опасаясь потерять заработанное, женщина тут же отправила код и тем самым сама перевела мошенникам 52 тысячи рублей.

По этому факту также возбуждено уголовное дело. И полицейские, и сотрудники банков просят владельцев карт быть внимательнее к своим сбережениям и осторожнее в общении с незнакомцами, чтобы не стать жертвой мошенников.