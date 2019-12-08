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08.12.2019 19:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сочинение на бизнес-тему

В Сочи Владимир Путин обсудил деловой климат с немецкими предпринимателями
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
На встрече с представителями деловых кругов Германии Владимир Путин заявил, что Россия никогда не будет использовать экономические рычаги для решения политических вопросов. А реализация проекта "Северный поток-2" не означает, что Россия намерена прекратить транзит газа по территории Украины.

Встреча российского лидера с активом Восточного комитета германской экономики (авторитетное в Германии объединение немецких предприятий, - прим. "РГ") прошла уже в четвертый раз. "Наши встречи стали доброй традицией", - заметил Путин в начале разговора. Германия занимает второе место (после Китая) среди внешнеторговых партнеров России. В 2018 году объем взаимной торговли достиг 60 миллиардов долларов и увеличился на 20%. Немецкие инвестиции в российскую экономику превышают 20 млрд долларов. А встречные российские инвестиции в экономику Германии - почти 10 млрд.

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По словам президента, Россия заинтересована в том, чтобы иностранные, в том числе немецкие, бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно. Благодаря особым экономическим зонам, территориям опережающего развития, специальным контрактам, иностранные инвесторы могут получить целый ряд льгот и доступ к господдержке при условии локализации производственных мощностей на территории России.

В самой России обеспечена макроэкономическая стабильность. "В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться", - оценил Путин. Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица - 4,6%, а инфляция - на историческом минимуме (3,6%). "В новейшей истории такой инфляции в России не было", - обратил внимание президент.

Несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, Россия всегда будет стабильно и ровно выстраивать отношения со своими экономическими партнерами

Путин заверил участников встречи, что, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, Россия всегда будет стабильно и ровно выстраивать отношения со своими экономическими партнерами. Так, как это и происходит сейчас. "Мы никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов, хочу вас заверить, так оно будет и в будущем", - пообещал Путин.

Зампред правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер заявила, что надеется на начало процесса отмены антироссийских санкций после саммита нормандской четверки в Париже. "Мы всегда придерживались позиции, что ЕС не нужно ждать полной реализации Минского соглашения для отмены санкций. Мы говорили о том, что санкции надо отменять пошагово с подвижками при реализации Минских договоренностей", - сказала она.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Важное направление сотрудничества между странами на протяжении десятилетий - энергетика. "Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал Путин. Он отметил, что проект станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители со всей Германии, "в целом будет способствовать укреплению энергетической безопасности европейского континента".

Он отдельно отметил, что "Северный поток-2" - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участия. Кроме того, Путин подчеркнул: реализация проекта "Северный поток-2 не означает, что Россия намерена прекратить транзит газа по территории Украины. "Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности", - добавил президент. Он напомнил, что сейчас с украинскими партнерами ведутся переговоры. И выразил надежду, что "участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения".

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